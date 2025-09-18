الرياض - كتبت رنا صلاح - يتناول الكثير من الأشخاص البطاطا الحلوة ويرمون قشورها إلى القمامة، إلا أن الخبراء أكدوا أن هذه القشور هي الجزء الأكثر فائدة للجسم، حيث إن قشور البطاطا الحلوة مفيدة للجسم، ولها الكثير من الاستخدامات، فهي لذيذة الطعم، وسهلة الإضافة إلى الوصفات، وفقًا لما ذكره تقرير لموقع “فيريويل هيلث”.

لا تتخلص من قشرة البطاطا الحلوة.. فوائدها ستفاجئك

تتميز البطاطا الحلوة بغناها بالكربوهيدرات والعناصر الغذائية الدقيقة، بالإضافة إلى احتوائها على الألياف والبروتينات، وكذلك الفيتامينات “أ” و”سي” والمعادن مثل البوتاسيوم والحديد والكالسيوم.

الوقاية من السكري من النوع الثاني

أوضح الباحثون أن مضادات الأكسدة في البطاطا الحلوة تساهم في الوقاية من السكري من النوع الثاني، إذ تعمل على تعزيز إفراز الإنسولين وزيادة حساسية الجسم له، كما أن مركبات الخضار تخفض من الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وهما عاملان يزيدان من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

دعم صحة الأمعاء

أظهرت الدراسات أن الألياف الموجودة في قشرة البطاطا الحلوة تساعد على تحسين صحة الأمعاء، حيث وجدت الأبحاث المخبرية أن هذه الألياف تزيد من نسب البكتيريا النافعة وتقلل من البكتيريا الضارة داخل الأمعاء.

صحة العين

تتميز البطاطا الحلوة بغناها بالفيتامين “أ” والبيتا كاروتين، حيث إنهما عنصران ضروريان لصحة العين، ويمكن لنقص الفيتامين “أ” في النظام الغذائي أن يتسبب في خطر الإصابة بالعمى الليلي وبعض أمراض العين.

خفض مستويات الكوليسترول

كما كشفت الأبحاث، أن تناول البطاطا الحلوة يساهم في الوقاية من خلل شحوم الدم، الذي يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، وأظهرت دراسة أن مكونات البطاطا الحلوة تقلل من امتصاص الدهون في الطعام مما يساهم في خفض الكوليسترول الضار والكوليسترول الكلي.

قشور البطاطا الحلوة ليست مناسبة للجميع

وحذر التقرير من أن بعض الفئات يجب أن تتجنب قشور البطاطا أو تقلل من تناولها، مثل المصابين بحساسية تجاه البطاطا، والأشخاص الذين يتبعون حمية منخفضة الألياف، وكذلك من يواجهون صعوبة في البلع.