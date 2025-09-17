هوي رجلك شوية .. تحذير من أضرار ارتداء الجوارب لفترة طويلة | تسبب كوارث صحية

الرياض - كتبت رنا صلاح - اعتاد البعض على ارتداء الجوارب لفترات طويلة، ويحرص البعض على بقائه في أرجلهم أثناء النوم، خاصة في فصل الشتاء لتدفئة أقدامهم، وقد لا يعلم الكثير منهم أن تلك العادة قد تسبب كوارث صحية وأثار ضارة على صحة القدمين، وعلى الرغم من أن بعض المختصين يؤكدون أن ارتداء الجوارب يحمي الأطراف من الرطوبة الزائدة، ويحقق فوائد أبرزها الإحساس بالدفء، إلا أنه بحسب مقالات لأشهر الأطباء تم نشرها بعدد من الصحف والمواقع المتخصصة في الشؤون الطبية، منها موقعي «ميديكال نيوز»، و« هيلث لاين»، فإن أضرار تلك العادة قد تفوق فوائدها، وخاصة أنها تسبب قصورًا في الدورة الدموية أو الإصابة بالبكتريا، ونوضح خلال السطور التالية خطورة ارتداء الجوارب لفترات طويلة وخاصة أثناء النوم، وموضوعات أخرى ذات صلة.

أوضح خبراء الصحة العامة أن ارتداء الجوارب لها فوائد عديدة، منها تدفئة الأطراف وحمايتها من الرطوبة، إلا أنها تسبب أيضًا العديد من الأضرار على صحة الإنسان قد تفوق فوائدها، من أبرزها:

قصور الدورة الدموية

ذكر خبراء متخصصون في تقرير لهم، أن ارتداء الجوارب أثناء النوم ولفترات طويلة، قد يؤدي إلى قصور في الدورة الدموية، وخاصة بسبب الجوارب الضيقة، لأنها تؤدي إلى إعاقة تدفق الدم بشكل طبيعي ويهدد صحة الدورة الدموية.

ارتفاع درجة حرارة الجسم

ارتداء الجوارب الضيقة أو المصنوعة من الأقمشة غير المريحة، يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، ما يسبب في منع مسام الجسم من إفراز العرق والتهوية، ما يؤدي إلى خلل في درجة حرارة الجسم، ويؤثر على مناعة الشخص.

القلق أثناء النوم

قد يسبب ارتداء الجوارب أثناء النوم إلى استيقاظ الشخص وعدم التمكن من مواصلة الاستغراق في النوم بشكل طبيعي، وعليه يجب التخلص منه لمواصلة النوم مرة أخرى.

زيادة خطر الإصابة بالعدوى

قد يؤدي ارتداء الجوارب المصنوعة من «النايلون» بشكل خاص، أو المواد الصناعية، إلى الإصابة بالتهابات الجلد بمختلف أنواعها، لذا فإن الخبراء ينصحون بعدم ارتدائها أثناء النوم، لعدم التعرض لتأثيرها السلبي على الجلد.

مصدر للبكتيريا

قد يزيد ارتداء الجوارب لفترات طويلة من فرص الإصابة بالميكروبات والعدوى، ولا سيما إذا كانت خفيفة أو غير نظيفة أو مصنعة من قماش غير قابل للتنفس.

نصائح لتجنب مخاطر ارتداء الجوارب

قدم المتخصصين عدد من النصائح لتجنب مخاطر ارتداء الجوارب لفترة طويلة، ومن أهمها: