الرياض - كتبت رنا صلاح - حذر عدد من الأطباء من انتشار ما يُعرف بـالبوتوكس المنزلي، وهي صيحة تجميلية خطيرة بدأت تغزو منصات التواصل الاجتماعي، وتقوم على استخدام منتج يُدعى إينوتوكس، وهو بديل منزلي للبوتوكس الطبي، مسجل تجاريًا في كوريا الجنوبية، ويحتوي على المادة الفعالة نفسها "توكسين بوتولينوم من النوع أ".

صيحة تجميلية تنتشر على تيك توك قد تُشوه الوجه

ويختلف إينوتوكس عن البوتوكس التقليدي بأنه جاهز للحقن دون الحاجة لتخفيفه بالمحلول الملحي المعقم، ويُباع عبر الإنترنت بأسعار منخفضة، حيث تبلغ عبوة 100 وحدة نحو 60 دولارًا، مقارنة بـ1000 دولار عند الطبيب المختص.

وتنتشر آلاف الفيديوهات على منصات مثل تيك توك، يظهر فيها أشخاص يحقنون أنفسهم لإزالة التجاعيد، ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الطبية، إذ يحذر الخبراء من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تشمل شلل الوجه، الالتهاب، الكدمات، تدلي الجفون، وعدم تناسق الحواجب، بل وقد تصل إلى صعوبة التنفس، ضعف العضلات، أو رد فعل تحسسي مميت.

وتشدد الدكتورة ميشيل غرين، أخصائية الأمراض الجلدية التجميلية في نيويورك، على أن حقن البوتوكس يتطلب معرفة دقيقة بتشريح الوجه، مؤكدة أن إينوتوكس يُباع بشكل غير قانوني ولم يخضع لاختبارات السلامة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

ويضيف الدكتور مو أخافاني، المؤسس المشارك لمجموعة جراحة التجميل، أن الحقن الذاتي قد يسبب تلفًا دائمًا في الأعصاب أو تشوهات في الوجه، مشيرًا إلى أن المنتجات المزيفة المنتشرة على الإنترنت قد تحتوي على مكونات غير معقمة أو خطرة، ما يُعرض المستخدمين لخطر التسمم بالبوتوكس، الذي قد يؤدي إلى الشلل أو الوفاة.

ويؤكد الأطباء أن البوتوكس يجب أن يُحقن فقط على يد متخصصين مرخصين، وأن المزايا المحتملة لا تُقارن بالمخاطر الجسيمة المرتبطة بالحقن المنزلي.