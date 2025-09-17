الرياض - كتبت رنا صلاح - كنز طبيعي يجب أن يكون في منزلك ، حيث يعرف الكثيرون مشروب الشعير، لكن القليل فقط يدركون قيمته الغذائية الفعلية وأسراره الصحية الخفية. فعلى الرغم من شيوع استخدامه كغذاء للحيوانات والطيور، يُعد الشعير نباتًا مفيدًا جدًا لصحة الإنسان، خاصة عندما يتم تحضيره بطريقة التخمير. نستعرض في هذا المقال الطريقة الصحيحة لتخمير الشعير وأبرز فوائده الصحية.

"محظوظ لو عرفتها" ... عشبة سحرية رخيصة الثمن تخفض الكولسترول وتحارب السرطان و الحل الأمثل

بالتأكيد، إليك إعادة الصياغة في صورة أكثر تنظيمًا ووضوحًا:

يتمتع الشعير بفوائد صحية استثنائية تجعله كنزًا غذائيًا حقيقيًا، ومن أبرز هذه الفوائد:

مصدر غني للألياف: يحتوي على نوعي الألياف، الذائبة وغير الذائبة، والتي تعزز صحة الجهاز الهضمي.

يحتوي على نوعي الألياف، الذائبة وغير الذائبة، والتي تعزز صحة الجهاز الهضمي. مضاد قوي للأكسدة: يشمل مضادات الأكسدة التي تحارب الشوارد الحرة، مما يساهم في الوقاية من الأمراض وخاصة سرطان القولون.

يشمل مضادات الأكسدة التي تحارب الشوارد الحرة، مما يساهم في الوقاية من الأمراض وخاصة سرطان القولون. دعم صحة القلب: يخفض مستويات الكوليسترول الضار ويساعد في تنظيم ضغط الدم.

يخفض مستويات الكوليسترول الضار ويساعد في تنظيم ضغط الدم. كنز من الفيتامينات والمعادن: يحتوي على مجموعة رائعة من العناصر الغذائية مثل فيتامين ب1، ب3، المغنيسيوم، المنجنيز، الفسفور، الكالسيوم، الحديد، السيلينيوم، والكروميوم.

يحتوي على مجموعة رائعة من العناصر الغذائية مثل فيتامين ب1، ب3، المغنيسيوم، المنجنيز، الفسفور، الكالسيوم، الحديد، السيلينيوم، والكروميوم. تحسين وظائف الجهاز الهضمي: يعالج الإمساك ويساعد في تطهير الجسم من السموم.

يعالج الإمساك ويساعد في تطهير الجسم من السموم. تعزيز المناعة: يقوي جهاز المناعة ويساعد الجسم في مقاومة الأمراض.

دعم صحة الكلى: مدر طبيعي للبول، وينقي الجسم من الأملاح الزائدة، ويقلل حمض اليوريك، مما يجعله مفيدًا لمرضى النقرس ويساعد في التخلص من الحصوات.

مدر طبيعي للبول، وينقي الجسم من الأملاح الزائدة، ويقلل حمض اليوريك، مما يجعله مفيدًا لمرضى النقرس ويساعد في التخلص من الحصوات. تنظيم سكر الدم: يحتوي على الكروميوم الذي يساهم في تخفيف مستوى السكر في الدم.

يحتوي على الكروميوم الذي يساهم في تخفيف مستوى السكر في الدم. تحسين المزاج: مفيد في التخفيف من أعراض الاكتئاب لاحتوائه على الحمض الأميني التربتوفان.

مفيد في التخفيف من أعراض الاكتئاب لاحتوائه على الحمض الأميني التربتوفان. التحكم في الوزن: يساعد في خفض الوزن والتخلص من دهون منطقة البطن بشكل خاص.

طرق تحضير الشعير

الطريقة المعتادة وهي الغلي.

طريقة التخمير وهي الأفضل وتكون بوضع كوب من الشعير مع ثلاث أكواب من الماء مع 6 ملاعق زبادي أو لبن ونخمرهم طوال الليل ونصفيه ونتناوله.

تناوله كحساء نقوم بطحن الشعير وغليه ويمكن إضافة المستكة أو الزعتر أو الليمون والبردقوش والنعناع عليه لتحسين المزاق و حتى أن بعض الدول تجعله طعام للجيوش.

الوقت الأفضل لتناوله بعد الأكل بساعتين أو بين الوجبات.

الأشخاص الذين عليهم التخفيف منه أو الابتعاد عنه

هناك بعض الأشخاص الذين يجب عليهم التخفيف من الشعير أو عدم تناوله وهم:

مرضى السكري الذين يأخذون أنسولين لأن الشعير مع أدوية السكر يمكن أن يقلل السكر بصورة كبيرة ومضرة.