الرياض - كتبت رنا صلاح - أوراق النعناع غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية النباتية، وتحتوي على فيتامينات مثل أ، وفيتامين سي، ومجموعة فيتامينات ب، بالإضافة إلى الفوسفور والكالسيوم، كما أنها تساعد على مقاومة البكتيريا، وتحتوي أوراق النعناع أيضًا على سعرات حرارية منخفضة ولا تحتوي على دهون، لذلك يمكنك أن تستفيد من إضافة أوراق النعناع إلى برنامجك الغذائي لإنقاص الوزن.

طلعت معجزة ربانية.. عشبة غير متوقعة تحسن التنفس وتعالج عسر الهضم

إليكم أبرز فوائد أوراق النعناع الصحية التي لا غنى عنها في حياتنا اليومية:

علاج عسر الهضم

تساعد أوراق النعناع على فتح الشهية فهي تعزز الجهاز الهضمي بتحفيز إنزيماته، كما أن زيت النعناع يتميز بخصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا، ويخفف عسر الهضم والتهابات المعدة، كما يعمل كمضاد للتشنجات لاحتوائه على مادة الميثانول.

يخفف متلازمة القولون العصبي

تعد متلازمة القولون العصبي اضطرابًا شائعًا في الجهاز الهضمي يسبب آلام المعدة، والإمساك، والإسهال، والانتفاخ، وعسر الهضم، والعلاج الرئيسي والمهم لمتلازمة القولون العصبي هو تغيير النظام الغذائي، وقد كشفت بعض الدراسات أن زيت النعناع قد يكون مفيدًا، حيث يحتوي زيت النعناع على مركب يسمى المنثول الذي يعطي تأثيرات مريحة لعضلات الجهاز الهضمي.

تحسين التنفس

يوصى باستخدام أوراق النعناع لمرضى الربو، حيث إنها مُريحة ومُخففة لاحتقان الصدر، فتناول أوراق النعناع يوميًا يعطي تأثيرًا مُهدئًا، كما يساعد النعناع على تخفيف احتقان الأنف، في حين يسهل المنثول عملية التنفس بشكل كبير كما يخفف التهيج الناتج عن السعال المزمن.

العناية بالفم

بالإضافة إلى ذلك، تساعد أوراق النعناع على إنعاش أنفاسك على الفور لخصائصها المُبيدة للجراثيم، فيمكن مضغ أوراق النعناع للتخلص من الروائح القوية، كما يمكن لمستخلص أوراق النعناع أن يزيل ترسبات البلاك على الأسنان، كما أن معجون الأسنان أو غسول الفم أو العلكة التي تحتوي على المنثول قد تقلل من نمو البكتيريا في الفم، وتساهم في الحفاظ على نظافة تجويف الفم.