الرياض - كتبت رنا صلاح - أصبحت متلازمة القولون العصبي (IBS) واحدة من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا، خاصة بين فئات الشباب والبالغين. وتظهر أعراضها في صورة آلام متكررة بالبطن، وانتفاخ مزمن، وحرقة في المعدة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على جودة الحياة اليومية للمصابين.

مشروب طبيعي لتخفيف مشاكل القولون

وعلى الرغم من صعوبة السيطرة على الأعراض لدى بعض المرضى، إلا أن الدراسات الطبية أثبتت فعالية عدد من العلاجات الطبيعية في تخفيف حدة النوبات، وفي مقدمتها المشروبات العشبية التي تمنح راحة سريعة دون آثار جانبية.

وبحسب ما ورد في Journal of Gastroenterology and Hepatology، فإن مشروبًا عشبيًا مركبًا أثبت كفاءة كبيرة في تخفيف تهيج القولون، خصوصًا في فترات تفاقم الأعراض.

وقد جاءت طريقة التحضير على هذا النحو

امزج نصف ملعقة صغيرة من كل من بذور الشمر، اليانسون، الكمون، الزعتر البري، وأوراق النعناع (طازجة أو مجففة).

أضف المكونات إلى كوبين من الماء المغلي واتركها تغلي لمدة 5 دقائق.

غطِّ المشروب بعد الغلي واتركه 10 دقائق لاستخلاص الزيوت الطيارة.

صَفِّه وتناوله دافئًا دون إضافة السكر، ويفضَّل شربه مرتين يوميًا قبل الوجبات الرئيسية.

يساعد هذا المزيج في تهدئة تقلصات الأمعاء، وطرد الغازات، وتنظيم حركة القولون، مما يقلل من التهيج والانزعاج بسرعة وفعالية.

مشروبات طبيعية تدعم صحة القولون

إلى جانب المشروب المركب، ينصح خبراء التغذية بعدد من المشروبات الطبيعية التي تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل اضطرابات القولون العصبي: