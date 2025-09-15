الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضح أحمد صلاح، أخصائي التغذية، أن شرب الشاي باللبن كل يوم قد يكون له آثار إيجابية وسلبية على الجسم، وذلك حسب عدة عوامل مثل كمية الشاي واللبن المستهلكة، وحالة الشخص الصحية، ونوعية اللبن المستخدم.

هذا ما يفعله شرب "الشاي باللبن" يوميا بجسمك

ويتميز الشاي باللبن بمزيج يجمع بين فوائد الشاي واللبن معاً، مما يجعله مشروباً يقدم للجسم عناصر غذائية مهمة وفوائد صحية متعددة كالتالي:

1-مصدر للكالسيوم والبروتين

وتابع أخصائي التغذية أن اللبن يحتوي على الكالسيوم والبروتين، حيث إنهما ضروريان لصحة العظام والأسنان وبناء العضلات.

2-تخفيف تأثير الكافيين

وأضاف أن اللبن يساعد على تخفيف تأثير الكافيين الذي يوجد في الشاي، وبالتالي فإنه أقل تأثيراً على الجهاز العصبي.

3-تعزيز الاسترخاء

يعد الشاي باللبن مشروباً مهدئاً ومريحاً، خصوصاً عند تناوله في الليل.

4-مصدر لمضادات الأكسدة

كما يحتوي الشاي على مضادات الأكسدة التي تساهم في حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

الآثار السلبية المحتملة

رغم فوائد الشاي باللبن، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب بعض المشكلات الصحية التي يجب الانتباه لها وهي كالتالي:

1-مشاكل في الهضم

يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من مشاكل في الهضم عند تناول الشاي باللبن، خاصةً إذا كانوا يعانون من حساسية اللاكتوز.

2-زيادة الوزن

قد يتسبب شرب الشاي باللبن بكميات كبيرة في زيادة الوزن، خاصةً إذا تم إضافة السكر إليه.

3-تأثير على امتصاص الحديد

يعيق الشاي امتصاص الحديد من الأطعمة، لذا من الأفضل تجنب شربه مع الوجبات الرئيسية.

4-تأثير الكافيين

كما يحتوي الشاي على الكافيين الذي قد يعطل دورة النوم ويتسبب في الأرق.

5-تلف أنسجة المعدة

عند تناول الشاي باللبن على معدة فارغة أو بكمية كبيرة، فقد يتسبب التانين في تلف أنسجة المعدة، مما يسبب آلاماً في المعدة.

6-تسوس الأسنان

نظراً لكمية السكر التي قد تضاف إلى كوب الشاي باللبن، فقد يؤدي تناوله يومياً ولفترات طويلة إلى تسوس الأسنان.

وأختتم صلاح حديثه قائلاً: “استخدم لبناً قليل الدسم أو خالي الدسم، وقلل من كمية السكر المضافة إلى الشاي، لا تشرب الشاي باللبن على معدة فارغة، تناول الشاي باللبن باعتدال، ولا تفرط في شربه، واستشر الطبيب إذا كان لديك أي مشاكل صحية”.