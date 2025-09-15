الرياض - كتبت رنا صلاح - تختلف طبيعة الشعر من شخص لآخر، فهناك من يملك شعراً مجعداً أو مموّجاً أو أملساً، وللحصول على شعر ناعم وانسيابي، يلجأ الكثيرون إلى طرق فرد الشعر، لكن يمكن الحصول على نفس نتيجة صالونات التجميل باستخدام مكون سري يضاف إلى الشامبو ليمنح نفس نتيجة فرد البروتين، ويعد بديلاً أكثر أماناً من المواد الكيميائية.

مكون سري بديلا للبروتين يضاف للشعر يجعله كالحرير.. موجود في كل بيت

ومن جانبها، كشفت مروة حمدي خبيرة تجميل الشعر والبشرة، أن هناك مكوناً سحرياً يمكنك استخدامه لفرد الشعر بأكثر من طريقة مثل بروتين طبيعي، وبذلك فيمكنك الاستغناء عن الذهاب إلى صالونات التجميل، موضحة أثناء استضافتها عبر برنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة CBC سفرة هذا المكون وطريقة استخدامه هي كما يلي:

المقادير:

3 ملاعق كبيرة من بذور الكتان.

كوب كبير من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير:

في وعاء عميق، ضعي بذور الكتان والماء وارفعي الخليط على النار.

عندما يغلي، هدّئي نار البوتاجاز واتركي الخليط ليغلي حتى يتكون لدينا خليط ثقيل يشبه الجل.

ارفعي الخليط من على النار وصفيه واتركيه ليبرد قليلاً.

في طبق صغير، ضعي ملعقة كبيرة من النشا وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من الماء المغلي وقلّبي الخليط جيداً.

ضعي النشا على جل بذور الكتان وقلّبي جيداً ثم اتركي الخليط جانباً حتى يبرد تماماً.

طريقة الاستخدام:

قومي بغسل شعرك جيداً بالماء الساخن والشامبو، وتأكدي من التخلص من كل الأوساخ والزيوت من شعرك.

وزعي الوصفة على خصل الشعر من الأعلى إلى الأسفل، وتأكدي من تغطية جميع خصل الشعر بشكلٍ متساوٍ.

ومن ثم، لفي شعرك بقبعة بلاستيكية أو منشفة دافئة، حيث يساعد على الاحتفاظ بالحرارة وزيادة فعالية الوصفة.

يجب ترك الوصفة على شعرك لمدة ثلاث ساعات.

قومي بغسل شعرك بالماء الساخن جيداً، والتأكد من إزالة جميع آثار الوصفة من شعرك، وستحصلين على شعر ناعم ومفرود كالحرير.

فرد الشعر بالنشا بديل البروتين

كما يمكنك فرد الشعر بالنشا بديل البروتين وزيت جوز الهند باتباع ما يلي:

المقادير

3 ملاعق كبيرة من النشا.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام