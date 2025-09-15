تناولها في الصباح.. خبراء يكشفون عن أفضل المشروبات لطرد السموم وضبط السكر في الدم

الرياض - كتبت رنا صلاح - هناك بعض المشروبات الصباحية الطبيعية التي يمكن تناولها في الصباح، فهي تساهم في تنظيف الجسم من السموم كما أنها تدعم استقرار مستويات سكر الدم، خاصة لمرضى السكري أو من يرغبون في ضبط السكر في الدم، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم أفضل المشروبات لطرد السموم وضبط السكر في الدم.

ووفقاً لما كشفه تقرير نشره موقع “Harvard”، توجد عدد من المشروبات الصباحية التي يوصي بها خبراء التغذية لدورها الفعّال في طرد السموم من الجسم وتنظيم مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي، وكشف الخبراء أن هذه المشروبات هي على النحو التالي:

ماء الليمون الدافئ

يُعتبر ماء الليمون الدافئ مطهراً طبيعياً للجسم، فهو يساعد الكبد على التخلص من السموم، إلى جانب أنه يبطئ امتصاص السكر في الدم.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة قوية بما في ذلك “الكاتيكين”، وبالتالي فإنه يساهم في تنشيط الأيض وتقليل مقاومة الأنسولين، ومن الأفضل تناوله بعد الإفطار بنصف ساعة.

القرفة بالعسل

وتُعد القرفة بالعسل من المشروبات المفيدة لتوازن السكر، حيث تساهم القرفة في تحسين حساسية الأنسولين، في حين يمد العسل الجسم بالطاقة دون رفع سريع للسكر.

عصير البنجر (الشمندر)

بالإضافة إلى ذلك، يساهم عصير البنجر في تعزيز الدورة الدموية وتنظيف الدم، لغناه بالنترات الطبيعية.

الماء المنقوع بالأعشاب والفواكه

كما أن إضافة شرائح الخيار، أو الزنجبيل، أو أوراق النعناع إلى الماء وتركها لليلة كاملة في الثلاجة، يصنع مشروباً منعشاً يساهم في الترطيب، ويقلل الرغبة في المشروبات السكرية.