الرياض - كتبت رنا صلاح - تلعب التغذية دورًا محوريًا في تعزيز صحة القلب وحمايته من المخاطر وقد أثبتت الأبحاث أن الالتزام بنمط غذائي متوازن يضم أطعمة معينة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى الربع، فالأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 مثل الأسماك تساعد على خفض الدهون الثلاثية وتحافظ على مرونة الأوعية الدموية، جانب دور الحبوب الكاملة في أنها تمد الجسم بالألياف وتساهم بضبط مستوى السكر بالدم، باختصار يمكن القول إن اعتمادهم إلى تلك الأطعمة لا يمنحك قلبًا أقوى فقط بل يمدك بحياة أكثر نشاطًا وحيوية ووقاية طويلة الأمد.

أطعمة تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى الربع .. ما هي؟؟؟

أظهرت دراسة طبية حديثة نتائج لافتة تؤكد أن النظام الغذائي يلعب دورًا حاسمًا في تقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب، فقد تبين أن الخضروات الورقية والفواكه منها الموز يمكن أن يساهم في خفض المخاطر، كما أن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم ومنها السبانخ والبروكلي وكذلك السلمون تساعد الجسم على التخلص من الأملاح الزائدة مما يقلل من فرص التعرض للمشكلات القلبية بنسبة 24%، وجاءت هذه النتائج بعد تجربة سريرية على 1200 مريض بأمراض قلبية مزمنة، حيث أتبع نصفهم حمية غنية بالبوتاسيوم وقليلة اللحوم وفقًا للباحثين، فإن الإنسان قد تكيف عبر التاريخ مع غذاء يعتمد على الفواكه والخضروات الغنية بالبوتاسيوم، على عكس الأنماط الغذائية الحديثة المعتمدة على الأطعمة المصنوعة من الصوديوم، وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع مستويات البوتاسيوم بالدم يرتبط بانخفاض واضح باحتمالية حدوث مضاعفات قلبية.

اطعمة تهدد قلبك تجنبها لحماية صحيتك

كشفت إحدى الدراسات أن بعض الأطعمة الشائعة قد تضر بصحة القلب، وينصح بالابتعاد عنها للحفاظ على سلامة الشرايين ومن أبرزها الخبز الأبيض والوجبات المقلية منها البطاطس والدجاج بالإضافة إلى المشروبات الغازية واللحوم الحمراء وغيرها، كما أوضحت الدراسة أن أمراض القلب والأوعية الدموية مازالت من ضمن الأسباب الأكثر شيوعًا للوفاة حول العالم، في حين أن الالتزام بخيارات غذائية متوازنة وصحية من أكثر الوسائل الفعالة في وقايتك من الأمراض.