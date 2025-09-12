الرياض - كتبت رنا صلاح - يمكن أن تسبب بعض الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية ويعتبرها الجميع آمنة، ضررا صحيا لا يمكن إصلاحه إذا استخدمت بشكل غير صحيح. عند سوء الاستخدام .. بعض الأدوية قد تصبح قاتلة

وإليكم المخاطر الرئيسية التي يحذر منها الأطباء.

1 - الباراسيتامول- قاتل كبد صامت

يعتبر الباراسيتامول من مكونات العديد من الأدوية الخافضة للحرارة ومسكنات الألم. وتعتبر الجرعة الزائدة منه أحد أكثر أسباب فشل الكبد الحاد انتشارا في العالم.

ما خطورته: يدمر تجاوز الجرعة اليومية (أكثر من 4 غرامات للبالغين) خلايا الكبد. قد لا تظهر أعراض التسمم فورا، ولكن عندما يفشل الكبد، تدق ساعة الخطر.

2 - الأدوية المضادة للالتهابات- خطر النزيف المميت

يمكن أن تسبب الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (إيبوبروفين، ديكلوفيناك، أسبرين) نزيفا في الجهاز الهضمي.

ما خطورتها: تدمر هذه الأدوية الغشاء المخاطي للمعدة والأمعاء، خاصة عند استخدامها فترة طويلة. وقد يحدث النزيف فجأة ويكون غزيرا.

3 - قطرات تضييق الأوعية الدموية- خطر على القلب

يمكن أن تسبب قطرات وبخاخات الأنف (التي تحتوي على زيلوميتازولين ونافازولين) مضاعفات قلبية وعائية خطيرة.

ما خطورتها: تؤدي الجرعة الزائدة إلى تضييق حاد في الأوعية الدموية، وارتفاع مستوى ضغط الدم، وعدم انتظام ضربات القلب، وحتى احتشاء عضلة القلب.

ويوصي الأطباء بضرورة الاهتمام بالصحة الشخصية وإدراك حتى أكثر الأدوية التي تبدو غير ضارة للوهلة الأولى قد تصبح قاتلة إذا استخدمت بصورة خاطئة.