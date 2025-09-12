الرياض - كتبت رنا صلاح - لطالما أوصى الأطباء بتناول الخضراوات والفواكه كوسيلة طبيعية لدعم صحة القلب والتحكم في ضغط الدم، لكن دراسات حديثة بدأت تُسلّط الضوء على الشمندر، أو البنجر، كخضار جذري فعّال بشكل خاص في مواجهة ارتفاع ضغط الدم، بفضل محتواه الغني بالنترات الغذائية.

الشمندر يخفض ضغط الدم ويحسن صحة القلب



ويُعرف ارتفاع ضغط الدم بـ"القاتل الصامت"، إذ يُصيب ملايين الأشخاص حول العالم دون أعراض واضحة، وقد يؤدي إهماله إلى أزمات قلبية وسكتات دماغية وتلف في الكلى.

وهنا تبرز أهمية التغييرات في نمط الحياة، وعلى رأسها النظام الغذائي، كوسيلة مساعدة إلى جانب العلاج الطبي.



عند تناول عصير الشمندر، تتحول النترات الغذائية إلى أكسيد النيتريك داخل الجسم، وهو مركب يساهم في استرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، مما يُحسن تدفق الدم ويُخفف الضغط على القلب. وقد أظهرت تجارب سريرية أن تناول كوب واحد يوميًا من عصير الشمندر يمكن أن يُخفض ضغط الدم الانقباضي بمعدل يتراوح بين 7 و12 ملم زئبقي.



وأظهرت دراسة أجرتها جامعة إكستر البريطانية أن تناول عصير الشمندر مرتين يوميًا لمدة أسبوعين ساهم في خفض ضغط الدم لدى كبار السن تحديدًا، حيث عزز العصير نمو البكتيريا المفيدة في الفم، القادرة على تحويل النترات إلى أكسيد النيتريك.



ورغم الفوائد، يحذر الخبراء من الإفراط في تناول الشمندر، إذ أن زيادة النترات أو الأكسالات قد تُرهق الكلى أو تزيد خطر تكوّن الحصوات، مما يجعل الاعتدال القاعدة الذهبية.



ولتفادي المضاعفات، يُوصي الأطباء بغسل وتقشير الشمندر جيدًا، والالتزام بحصة يومية لا تتجاوز 250 مل، وإضافة عصير الليمون لتعزيز الفوائد وتقليل المواد الضارة، مع تبخير الشمندر قليلاً قبل العصر لتقليل الأكسالات، وتجنّب العصائر الجاهزة المضاف إليها سكريات أو صوديوم.



وتقترح الوصفة المنزلية استخدام حبتين متوسطتي الحجم من الشمندر، نصف ليمونة، تفاحة أو جزرة صغيرة، قطعة زنجبيل، وكوب ماء، تُخلط جميعها وتُشرب فورًا للحصول على أفضل فاعلية، إذ تنخفض مستويات النترات عند التخزين.



وينصح الخبراء بالاكتفاء بكوب واحد يوميًا، وعدم تخزين العصير لأكثر من 24 ساعة، وتناوله مع الحمضيات للحفاظ على مضادات الأكسدة. أما مرضى الكلى، فيُوصى لهم بتناوله مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا فقط، ويفضل شربه صباحًا أو قبل الغداء، مع ضرورة استشارة الطبيب لمن يتناولون أدوية الضغط أو مميعات الدم.