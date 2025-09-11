الرياض - كتبت رنا صلاح - داء السكري أثناء الأيام الأخيرة بات داء هذا العصر ويعد بمثابة شبحًا يُطارد الملايين من الأشخاص حول العالم، ظهرت لنا خلال الفترة الأخيرة مفاجأة كبيرة للغاية من أعماق الصحراء عشبة سحرية وبسيطة للغاية ورخيصة الثمن، وهي موجودة في جميع البيوت البيوت العربية، أذهلت هذه العشبة جميع العلماء بسبب قدرتها الكبيرة على تخفيف مستويات السكر في الدم، وكذلك تهمل على تخفيف نسبة السكر التراكمي فقط في غضون دقائق معدودة، أكدت الدراسات الجديدة التي أجريت مؤخرا أن فعالية ونتيجة تلك العشبة السحرية سوف تتجاوز إبر الإنسولين العادية بأكثر من خمسين مرة، بسبب مكوناتها السحرية والفريدة للغاية التي تُساهم وبقوة في تنشيط البنكرياس وتعمل وبشدة على ضبط إفراز الإنسولين الطبيعي بشكل سليم داخل الجسم، من غير حدوث آثار جانبية تُذكر.

اقوى خمسين مرة من إبرة الانسولين.. عشبة صحراوية رخيصة الثمن متوفرة في كل بيت تخفض السكر التراكمي

وفي هذا السياق قد تحدث الدكتور مونجيتان من الأكاديمية الصينية للعلوم شنغهاي وزملاؤه لنبات الحنظل، حيث إن هذا النبات له قدره غير عادية على خفض نسبة السكر في الدم وقد تم التأكد من هذا الأمر من خلال إجراء العديد من الدراسات التي تمت على الأفراد من مرضى السكرؤ وقد أشار هؤلاء الباحثون إلى أن هناك بعض العناصر التي يتم استخراجها من نبات الحنظل، وبعد ذلك يتم استخدامهما بشكل طبي معين أو تناوله كطعم في الكثير من مناطق مختلفة في دول آسيا من أن السيطرة على نسبة السكر في الدم ويمكن أن يستخدم نبات الحنظل في صناعة أدويه جديدة أو تطوير أدوية موجودة بالفعل لعلاج داء البول السكري والبدانة.

ولكن في نهاية المطاف لابد من أن يكون هناك العديد من البدائل للعقاقير الطبية المستخدمة من قبل مرضى السكري خاصة وأن لها آثارا جانبية غير جيدة وفعاليتها محدودة والآن جاري استخلاص مركبات معينة من نبات الحمزة تعرف باسم ب \”كوكوربيتان تريتوربينويدس\”، لمعرفة مدافع فعالياتها على خفض نسبة السكر في الدم وتحسين عملية التمثيل الغذائي.