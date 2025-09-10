الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر ضعف عضلة القلب من الحالات الصحية الخطيرة، حيث يكون القلب غير قادر على ضخ الدم بشكل كافٍ لتلبية احتياجات الجسم، ورغم ارتباطه بأمراض القلب المزمنة، إلا أنه قد يظهر بشكل مفاجئ بسبب الإصابة بنوبة قلبية حادة، أو ارتفاع ضغط الدم، أو مشكلات في صمامات القلب.

لا تتجاهلها.. 8 علامات تحذيرية تشير إلى ضعف عضلة القلب

ووفقًا لموقع «هيلث شوتس»، فإن المشكلة تكون في أن أعراض ضعف عضلة القلب تبدو خفيفة في البداية أو يمكن الخلط بينها وبين مشكلات صحية أخرى، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تأخير التشخيص والعلاج، لذا من الضروري الانتباه إلى العلامات التحذيرية التي قد تدل على ضعف عضلة القلب، وفيما يلي أهم العلامات التي لا ينبغي تجاهلها:

1- ضيق التنفس المستمر

في حالة إذا شعرت بصعوبة في التنفس عند القيام بالأنشطة اليومية أو حتى أثناء الراحة أو النوم، فهذه علامة على تراكم السوائل في الرئتين لضعف وظيفة القلب.

2- تورم في الأطراف

قد يدل انتفاخ القدمين أو الكاحلين أو الساقين على تجمع السوائل نتيجة عجز القلب عن ضخ الدم بكفاءة.

3- التعب المستمر والإرهاق

الشعور بالتعب والإرهاق الشديد حتى مع القيام بأنشطة بسيطة يكون بسبب نقص الأكسجين والدم الذي يصل إلى العضلات والأنسجة.

4- تسارع أو عدم انتظام ضربات القلب

في حالة إذا شعرت بالخفقان أو نبض القلب السريع وغير الطبيعي فقد يدل ذلك على أن القلب يحاول التعويض عن ضعفه.

5- السعال المستمر أو الصفير

السعال المتكرر، خاصة عند الاستلقاء، قد يشير إلى تراكم السوائل في الرئتين، حيث إنه عرض شائع لضعف القلب.

6- زيادة سريعة في الوزن

زيادة الوزن المفاجئة وغير المبررة قد تكون بسبب تراكم السوائل في الجسم نتيجة ضعف القلب.

7- الشعور بالغثيان أو فقدان الشهية

يمكن أن يؤثر ضعف القلب على الجهاز الهضمي، وبالتالي يؤدي إلى الغثيان أو الامتلاء السريع أو قلة الشهية.

8- آلام أو ضغط في الصدر

هذه الأعراض قد تشير إلى وجود مشكلة خطيرة في القلب، وينبغي التعامل معها كحالة طارئة.