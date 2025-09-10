الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الناس من مشكلة الإمساك التي تسبب لهم الانزعاج والضيق، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن هناك فاكهة طبيعية تساعد على التخلص من الإمساك بشكل سريع، وفي السطور التالية سنتعرف على فاكهة لذيذة تعالج الإمساك بسرعة وفاعلية كبيرة.

فاكهة تخلصك من الإمساك في 5 دقائق فقط

في العادة ما يوصي الأطباء بضرورة تناول الأدوية الملينة للتخلص من الإمساك في دقائق، إلا أن هناك فاكهة بديلة وسريعة المفعول تضاعف فعالية الأدوية، وهي القراصيا، فهي تعتبر علاجًا طبيعيًا للإمساك، إذ إن البرقوق نفسه من العلاجات الطبيعية الأكثر سهولة وسرعة لتحفيز حركة الأمعاء.

والجدير بالإشارة إلى أن البرقوق والقراصيا يحتويان على السوربيتول، وهو كحول سكري له تأثير ملين يعادل فاعلية الأدوية، كما كشفت بعض الدراسات أن القراصيا قد تكون أكثر فعالية من الألياف مثل السيلليوم، وبالتالي فإنها تساعد على علاج الإمساك بشكل سريع.

كم قطعة يجب تناولها؟

أما عن الجرعة المناسبة للتخلص من الإمساك بسرعة فهي تناول حوالي 50 جرامًا من القراصيا، أي ما يعادل 7 حبات متوسطة الحجم مرتين يوميًا، ومن المهم أيضًا أن تقوم بشرب كميات كافية من الماء وزيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف بشكل يومي.

ويذكر أن الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي من الأفضل أن يتجنبوا تناول البرقوق، نظرًا لأن الكحوليات السكرية تم تصنيفها ضمن أطعمة الفودماب التي قد تؤدي إلى تهيج القولون وظهور الأعراض المزعجة.

كيفية تناول القراصيا

كما يمكن تناول حبات القراصيا كما هي، أو إضافتها إلى طبق الشوفان أو الزبادي أو سلطة الفواكه وغيرها من الأطعمة اليومية.