الرياض - كتبت رنا صلاح - الكثير من الناس يربطون أمراض الكبد بألم البطن أو اليرقان، إلا أن العلامات المبكرة قد تظهر أحيانًا على اليدين، فالتغيرات البسيطة مثل الاحمرار والحكة المستمرة وهشاشة الجلد قد تعكس كفاءة وظائف الكبد، وتعتبر هذه العلامات مهمة لتشخيص مرض الكبد الدهني، وهي حالة شائعة بشكل كبير حتى بين غير المتعاطين للكحول، نتيجة تراكم الدهون في الكبد، وقد تعيق تدفق الدم وتوازن الهرمونات وامتصاص العناصر الغذائية، حيث إنها عمليات تترك آثارًا واضحة على الجلد والأظافر، ويساعد التعرف على هذه التحذيرات المبكرة في منع الأضرار طويلة المدى، وفقًا لما ذكره تقرير موقع “تايمز أوف إنديا”.

علامات للكبد الدهني تظهر على اليدين.. اعرفها

وبحسب دراسة نُشرت في مجلة MDPI، فإن العلامات الجلدية مثل الأورام الوعائية العنكبوتية، واحمرار راحة اليد، والحكة، وتعجر الأصابع، يتم ملاحظتها بشكل متكرر عند مرضى الكبد المتقدمين، مثل التهاب الكبد الدهني (MASLD)، وغالبًا ما تظهر هذه العلامات الجلدية قبل الأعراض الأكثر وضوحًا، مما يجعلها مؤشرًا مهمًا للتشخيص المبكر، ومن أبرز العلامات التي قد تظهر على اليدين ما يلي:

احمرار راحة اليد

تحدث هذه الحالة عندما تبدو راحتي اليدين محمرتين ومتوردتين، وذلك نتيجة تغيرات في تدفق الدم واختلالات هرمونية تنشأ عندما يكون الكبد تحت ضغط أو لا يعمل بشكل صحيح، وغالبًا ما يكون الاحمرار أكثر وضوحًا عند قاعدة الإبهام والخنصر.

حكة في اليدين

قد تظهر حكة مستمرة في اليدين، وأحيانًا في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة تراكم أملاح الصفراء التي يعالجها الكبد عادة ويطرحها في مجرى الدم، وهذا التراكم قد يسبب تهيجًا للنهايات العصبية في الجلد، مما يؤدي إلى شعور دائم بالرغبة في الحكة.

جفاف الجلد والتعرض للكدمات بسهولة

عندما لا يعمل الكبد بكفاءة، فقد يعجز عن امتصاص أو تخزين الفيتامينات الأساسية مثل فيتامينات A وD وE وK، وتعد هذه العناصر الغذائية مهمة للحفاظ على صحة الجلد وقوة الأوعية الدموية، ولذلك يكون الجلد أكثر هشاشة وجفافًا وعرضة للكدمات حتى للإصابات البسيطة.

ظهور أورام وعائية عنكبوتية

هي مجموعات صغيرة من الأوعية الدموية تشبه العنكبوت، تظهر على الجلد وخصوصًا على اليدين والذراعين والصدر والوجه، وتتكون بسبب تغيرات هرمونية في الدورة الدموية، وفي الغالب ما ترتبط بخلل في وظائف الكبد، وعند الضغط عليها قد تتحول البقعة الحمراء المركزية إلى اللون الشاحب قبل أن تمتلئ بالدم مجددًا.

تضخم الأصابع

تكون أطراف الأصابع في هذه الحالة متضخمة، مستديرة، ومنتفخة، في حين تنحني الأظافر فوقها، ويرتبط تضخم الأصابع بأمراض الكبد المزمنة وكذلك أمراض الرئة والقلب، ويُظن أنه يتطور نتيجة انخفاض مستويات الأكسجين في الدم أو اضطراب الدورة الدموية، وعلى الرغم من أن هذه الأعراض قد تبدو غير مرتبطة بالكبد الدهني، لكنها مجتمعة قد تدل على أن الكبد لا يعمل بكفاءة كما يجب.

لماذا يسبب الكبد الدهني علامات مرئية على يديك؟

يعد مرض الكبد الدهني غير الكحولي نتيجة سوء التغذية، والسمنة، ومقاومة الأنسولين، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول، وبمرور الوقت تؤدي هذه العوامل إلى تراكم الدهون داخل الكبد، مما يعيق قدرته على تصفية السموم، وتنظيم الهرمونات، ومعالجة العناصر الغذائية، وعندما تتراكم الدهون على الكبد تتراجع كفاءته، وهذا لا يؤثر فقط على العمليات الداخلية مثل التمثيل الغذائي، بل يحدث أيضًا تغيرات ملحوظة في الجلد والأوعية الدموية.