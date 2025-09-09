الرياض - كتبت رنا صلاح - دائمًا ما يهتم الجميع بعد صيام وقت طويل بتناول العديد من الوجبات سواء من الحلويات أو الموالح بصورة مبالغ بها مما يؤدي إلى وجود خلل في مستوى السكر والكوليسترول في الدم، ولذلك ينصح الأطباء بضرورة استبدال جميع هذه الوجبات وخاصة التي تحتوي على سكريات ودهون ويجب تناول الأطعمة الطبيعية التي تحقق استفادة كبيرة وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقال.

جمال شعبان يكشف فوائد هذه "الفاكهة": تحمي القلب وتمنع الجلطات وتصلب الشرايين

أوضح الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي أن البلح أو “التمر” له العديد من الفوائد ولذلك يعتبر الخيار الأفضل وبديل قوي للحلويات ويمد الجسم بالعناصر الغذائية الطبيعية، وقد أشار الطبيب في تصريحاته الرسمية عبر برنامج طبيب القلوب الذي يذاع عبر قناة الشمس بأن التمر غني بالسكر الطبيعي وهذا مايحتاج إليه الجسم طوال اليوم وخاصة أوقات الصيام فضلًا عن توافر الأملاح المعدنية به والتي يحتاج إليها الجسم من أجل توازن أفضل.

كما تمت الإشارة إلى عدد من الفوائد التي يقدمها التمر إلى جسم الإنسان ومنها تنظيم ضربات القلب، تمدد الشرايين، الأمر الذي يساعد في الحد من الإصابة بالجلطات، وكذلك يساهم في تعزيز صحة الأوعية الدموية فضلًا عن كونه الخيار الأمثل لمرضى السكر من أجل ضبط مستوى السكر في الدم على مدار اليوم، وبناء على الدراسة التي وردت في مجلة Food Science & Nutrition والتي أجريت عام 2019 على مجموعة من الأفراد الذين تناولوا حبوب التمر يوميًا لمدة 30 يوم كاملين فإن النتائج أوضحت انخفاض ملحوظ في مستوى الكوليسترول الضار وارتفاع الآخر النافع مما ينعكس على صحة القلب بشكل إيجابي.