الرياض - كتبت رنا صلاح - حذّر تقرير نشرته صحيفة Times of India من أن الافراط في تناول فيتامين D، وجرعات عالية من المكملات الغذائية لفترات طويلة يحدث حالة تُعرف باسم "سمية فيتامين D"، وهي نادرة لكنها خطيرة، ما قد يؤدي إلى تلف أعضاء حيوية مثل القلب والكلى نتيجة تراكم الكالسيوم في الدم.

الإفراط في تناول فيتامين D يُهدد القلب والكلى

ويُخزن فيتامين D في دهون الجسم والكبد لأنه قابل للذوبان في الدهون، على عكس الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء التي يتخلص الجسم من فائضها بسهولة.

ووفقًا لموقع "مايو كلينك"، فإن السمية تظهر عادة عندما تتجاوز مستويات فيتامين D في الدم 150 نانوغرام/مل، بينما يُعد المعدل الطبيعي بين 20 و50 نانوغرام/مل. ويُوصى بألا تتجاوز الجرعة اليومية للبالغين 4000 وحدة دولية، إلا إذا نصح الطبيب بغير ذلك.



وتوصي السلطات الصحية بتناول 600 إلى 800 وحدة دولية يوميًا لمعظم البالغين، بينما يحتاج الأطفال والرضع إلى جرعات أقل.

ويُعد الحصول على فيتامين D من الشمس والأطعمة المدعمة والمكملات الغذائية أمرًا ضروريًا، لكن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى أعراض مثل الغثيان، فقدان الشهية، التهيج، الجفاف، الصداع، واضطرابات في نظم القلب.



وتشير الدراسات إلى أن ارتفاع الكالسيوم في الدم نتيجة فرط فيتامين D قد يُسبب حصوات الكلى، تلفًا كلويًا، اضطرابات قلبية، وحتى فشل كلوي في الحالات الشديدة. كما يمكن أن تظهر مضاعفات أخرى مثل التهاب البنكرياس، تكلس الأنسجة الرخوة، وقرحة المعدة.



ولتفادي هذه المخاطر، يُنصح بالالتزام بالجرعة الموصى بها، ومراجعة الطبيب قبل تناول أي مكملات بجرعات عالية، خاصة لمن يعانون من مشاكل في الكلى أو الكبد.

كما يُفضل تجنب الأطعمة التي تعيق امتصاص الفيتامين، مثل الأطعمة المصنعة والسكر الزائد والبقوليات النيئة، والتركيز على نظام غذائي متوازن يعزز استفادة الجسم من العناصر الغذائية بشكل طبيعي.