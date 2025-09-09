الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الملايين من الأفراد من مشكلة الشيب حول العالم، ومع ذلك لا يزال الأمل موجودًا في التخلص من هذه المشكلة بشكل طبيعي، دون اللجوء إلى صبغات الشعر، وذلك مع التطورات الجديدة التي توصل إليها العلماء الفترة الأخيرة.

وداعًا للصبغات.. اكتشاف طريقة بسيطة للتخلص من الشعر الأبيض

وحسب التقارير، توصل علماء من جامعة ناغويا في اليابان لاكتشاف جديد قد يُحدث نقلة نوعية في مجال العناية بالشعر، حيث اكتشفوا أن مضاد الأكسدة المعروف باسم “لوتيولين” يساهم في وقف الشيب، وذلك بعد إجراء تجارب ناجحة على الفئران.

وذكرت التقارير، أنه على الرغم من أن الدراسات السريرية على البشر لم تبدأ بعد، إلا أن الباحثين يرجحون أن يكون لهذا المركب تأثير مماثل لدى الإنسان، خصوصًا أن “اللوتيولين” يتوافر في العديد من الخضروات مثل الكرفس، البروكلي، الجزر، البصل، والفلفل، ما يجعله سهل الحصول عليه.

وقال قائد فريق البحث، البروفيسور ماساشي كاتو، إن نتائج الدراسة كانت مفاجئة، حيث يمكن لمادة اللوتيولين أن تملك تأثيرًا فريدًا في الوقاية من الشيب، مضيفًا: “تشير هذه النتائج إلى أن اللوتيولين قد يحمل فوائد طبية مهمة، من بينها منع ظهور الشعر الأبيض”.

طريقة عمل اللوتيولين لوقف الشيب

وعادة ما يظهر الشيب بسبب فقدان خلايا الصبغة داخل بُصيلات الشعر مع التقدم في العمر، الأمر الذي يؤدي إلى نمو الشعر بلون أبيض، وقد كشفت الدراسات أن “اللوتيولين” يوقف هذا التغيير، حيث أُعطيت الفئران خلال التجربة 3 أنواع من مضادات الأكسدة، وكان “اللوتيولين” الوحيد الذي أظهر فعالية كبيرة في الحفاظ على اللون الطبيعي للشعر، كما أن تأثيره لا يرتبط بدورة نمو الشعر، بل بتأثيره المباشر على الصبغة.

وأوضح العلماء أن آلية ظهور الشيب لدى البشر تشبه إلى حد كبير ما يحدث عند الفئران، وهو ما يعزز الأمل في تطوير علاج فعّال للشيب في المستقبل القريب.