الرياض - كتبت رنا صلاح - لا يستطيع الكثير من الأشخاص بدء يومهم من دون تناول فنجان من القهوة الساخنة، فهي مشروب أساسي يمنح الجسم قدرًا من النشاط واليقظة، كما يساعد الكافيين على تحسين الهضم عبر تحفيز حركة الأمعاء. لكن على الرغم من فوائدها، فإن القهوة قد تتحول إلى مصدر ضرر إذا جرى تناولها بجانب بعض الأدوية، إذ يمكن أن تقلل من امتصاصها أو تؤدي إلى تفاعلات سلبية خطيرة.

تسبب مرض خطير.. تحذير عاجل من تناول القهوة بهذه الطريقة | توقف عنها فورًا

بحسب ما أورده موقع تايمز أوف إنديا، فإن القهوة قد تشكل خطورة في حال تزامنها مع عدة أنواع من الأدوية، أبرزها:

المضادات الحيوية: الجمع بين المضادات الحيوية والقهوة قد يزيد من نشاط الجهاز العصبي المركزي، ما يؤدي إلى القلق والأرق واضطرابات النوم، خاصة إذا تكرر ذلك بجرعات عالية.

أدوية الحساسية: تناول القهوة مع أدوية الحساسية يضاعف من تنشيط الجهاز العصبي، وهو ما قد يتسبب في زيادة الشعور بالتوتر والإرهاق والارتباك.

أدوية الغدة الدرقية: القهوة تقلل امتصاص أدوية قصور الغدة الدرقية بأكثر من 50%، ما يؤدي إلى ضعف فعاليتها ويؤثر بشكل مباشر على نتائج العلاج.

أدوية الربو: تحتوي القهوة على الكافيين الذي يشبه في تأثيره موسعات الشعب الهوائية، الأمر الذي قد يحد من فاعلية الأدوية ويؤدي إلى أعراض جانبية مثل الصداع وآلام المعدة واضطرابات النوم، وخصوصًا عند الأطفال.

أدوية السكري: القهوة المضاف إليها السكر أو الحليب قد تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر بالدم، مما يقلل من كفاءة أدوية السكري. كما أن الكافيين نفسه قد يزيد من تفاقم الأعراض المصاحبة للمرض.

أدوية الزهايمر: الكافيين يعيق عمل بعض الأدوية الخاصة بعلاج الزهايمر، لأنه يشدّد من حاجز الدم في الدماغ، وهو ما يقلل من وصول الدواء إلى الخلايا العصبية وبالتالي يضعف تأثيره على الوظائف الإدراكية.

كيف تتجنب هذه المخاطر؟

يشدد الأطباء على ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي حول التوقيت الأنسب لشرب القهوة عند تناول أي دواء، مع تجنب شربها مباشرة قبل أو بعد تناول العلاج. فالتنسيق الصحيح قد يضمن الاستفادة من فوائد القهوة دون أن يؤثر ذلك سلبًا على فعالية الأدوية.