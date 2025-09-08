الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد الشعير من أقدم الحبوب التي استخدمها الإنسان، ويتميّز بتركيبته الغذائية الغنية التي تشمل الألياف، خاصة “بيتا جلوكان”، إلى جانب مجموعة من المعادن المهمة مثل الحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم، وفيتامينات ب. ويمكن تناوله بعدة أشكال، مثل الشعير المقشر أو اللؤلؤي أو دقيق الشعير، ويُستخدم كذلك كعلف للحيوانات.

مشروب طبيعي ينقي جسمك من السموم ويظبط مستوى السكر.. موجود في كل بيت

يمتلك ماء الشعير خصائص غذائية وعلاجية مدهشة، بحسب ما جاء في تقرير لموقع Times of India، حيث يسهم في الوقاية من عدد من الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب. وإليك أبرز فوائده:

1. خفض الكوليسترول: يحتوي ماء الشعير على ألياف “بيتا جلوكان” القابلة للذوبان، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويحسن وظائف الأوعية.

2. تحسين الهضم ومنع الإمساك: بفضل محتواه الغني بالألياف، يعزز ماء الشعير صحة الجهاز الهضمي، ويُخفف من الانتفاخ ويُنظم حركة الأمعاء، مما يساهم في الوقاية من الإمساك، والبواسير، وأمراض مثل داء الرتوج.

3. تنظيم مستويات السكر في الدم: يمتاز ماء الشعير بمؤشر جلايسيمي منخفض، ويبطئ من امتصاص السكر، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمرضى السكري من النوع الثاني، ويساعد كذلك في الوقاية من تقلبات سكر الدم.

4. إزالة السموم وترطيب الجسم: يعمل ماء الشعير كمدر طبيعي للبول، يساعد في التخلص من السموم والماء الزائد من الجسم، وهو مفيد في حالات احتباس السوائل أو التهابات المسالك البولية، كما يُعد مشروبًا منعشًا ومرطبًا في الأجواء الحارة.

5. المساعدة في إنقاص الوزن: الألياف الموجودة في ماء الشعير تعزز الإحساس بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام، وبالتالي يساهم في خفض السعرات الحرارية اليومية بطريقة طبيعية ومستدامة.

طريقة تحضير ماء الشعير في المنزل

لتحضير ماء الشعير منزليًا: