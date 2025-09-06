الرياض - كتبت رنا صلاح - هناك الكثير من الخضروات التي تتمتع بالكثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان التي يجب علينا تناولنا بشكل دائم للاستفادة أكبر قدر منها، أومؤخرا كشف الاستاذ المشارك بقسم الصناعات الغذائية بالجامعة التقنية والحيوية الدكتور ديمتري بستروف عن حفنة من الخضراوات الهامة والضرورية لصحة وسلامة الإنسان وكل المنتجات الغذائية اللازمة للجسم، التي ينبغي على كل الأشخاص تناولوها بصفة مستمرة ولا يمكنهم الاستغناء عن أكلها هذه الخضراوات بأي حال من الأحوال في النظام الغذائي الذي تتناوله وتتبعه على مدار ال 24 ساعة، وهذا حسب ما تم نشره في الصحيفة المشهورة على مستوى العالم روسيا اليوم.

الخضار الوحيد اللي ليه قيمة كبيرة.. استخدمه كل يوم وشوفي ايه اللي ممكن يحصلك مش هتصدق نفسك هدية ربانية

وفي هذا السياق قد قال ديمتري إن الجزر يعتبر من أحد أهم أنواع الخضراوات التي لها فوائد عديدة للجسم- ولا بد- وأن نقوم بتناولها بصوره مستمرة كون الجزر يحتوي على فيتامين A، ومعروف مدى أهمية هذا الفيتامين لصحة الجلد والعيون كما أنه يعمل على تقوية مناعة جسم الإنسان، علاوة على ذلك يحتوي الجزر كذلك على البوتاسيوم ومعروف أنه ضروري للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

وتابع حديثه قائلا إن الجزر يضم كميات كبيرة جدا من مضادات الأكسدة والتي تعمل على مكافحة ما يسمى بالإجهاد التأكسدي ومعه تقل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بما في ذلك السرطانات والجزر من النباتات التي تحتوي على نسبه عالية من الألياف الغذائية والسعرات الحرارية قليلة، لذلك هو مناسب جدا لتحسين عملية الهضم ويمكن أيضا أن يستخدم في معظم أنواع أنظمة الحمية.

وختم حديثه قائلا إنه يمكن أن يتم تناول الجزر بأكثر من طريقه سواء كان الجزر مسلوقا أو مشويا أو تناوله في صورته المعتادة بوضعه في السلطات وأنواع معينة من الحساء والعصائر والجزر يتوافق مع جميع الأطعمة.

