«السر الجمالي اللي كل ست لازم تعرفه!».. خلطة بسيطة من ملعقتين خل بس هتخلصك من تشققات الكعبين والجلد الغامق

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعاني كثير من النساء من مشكلة الكعب المتشقق والجلد الجاف، وهي ليست مجرد مشكلة جمالية فقط، بل قد تسبب ألمًا وصعوبة في المشي إذا تم إهمالها. لكن الخبر السعيد أن الحل بين يديكِ، وبمكونات طبيعية 100% من مطبخك، يمكنكِ استعادة نعومة قدميكِ وتفتيحها من أول استخدام.

إزالة التشققات بشكل ملحوظ من أول مرة.

تفتيح لون القدم والتخلص من التصبغات.

تقشير لطيف يُزيل الخلايا الميتة.

يمنح شعورًا بالراحة ويخفف آلام الكعب.

يجعل القدم ناعمة وذات رائحة منعشة.

المكونات

2 ملعقة كبيرة خل.

عصير نصف ليمونة.

كيس بيكنج بودر.

1 ملعقة كبيرة سكر.

بياض بيضة واحدة.

طريقة التحضير والاستخدام

في وعاء زجاجي، اخلطي الخل مع عصير الليمون جيدًا.

أضيفي البيكنج بودر تدريجيًا حتى يبدأ المزيج في الفوران.

ضعي السكر وحرّكي حتى يذوب تمامًا.

أضيفي بياض البيضة وامزجي المكونات حتى تصبح خليطًا متجانسًا.

طبّقي الخليط على القدمين بالكامل واتركيه حتى يجف.

أعيدي وضع طبقة ثانية من الخليط حتى تنتهي الكمية.

بعد الجفاف، افركي الخليط بلطف لإزالة الجلد الميت.

النتيجة: كعب ناعم، أبيض وخالٍ من التشققات من أول مرة.

ينصح بتكرار الوصفة مرة أسبوعيًا للحفاظ على النعومة.

سر الخل والليمون في التفتيح

الخل يعمل على التخلص من البقع الداكنة.

الليمون غني بفيتامين C الذي يُفتح البشرة طبيعيًا.

يمكن استخدام الخليط نفسه لتفتيح الركبتين والكوعين (يُترك 15 دقيقة ويُغسل بماء فاتر).

