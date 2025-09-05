«المعجزة الخضراء اللي الأطباء بينصحوا بيها!».. أوراق الكستناء ودورها في الوقاية من الأمراض ودعم الجسم بطريقة

الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد شجرة الكستناء من الأشجار العريقة المنتشرة في المناطق الباردة، وتشتهر بثمارها الغنية التي تُستخدم كغذاء صحي. لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن أوراق الكستناء ولحاؤها يشكلان كنزًا طبيًا حقيقيًا، حيث يحتويان على مركبات فعالة مثل العفص (Tannins)، الفلافونويدات، والأحماض الدهنية، ما يجعلها ذات فوائد علاجية متكاملة استُخدمت منذ قرون في الطب التقليدي.

شاي أوراق الكستناء يُعتبر علاجًا طبيعيًا فعّالًا لمشاكل الجهاز التنفسي، حيث يساهم في:

تهدئة السعال الجاف والمستمر.

التخفيف من التهابات الشعب الهوائية والحلق.

علاج السعال الديكي.

تنظيف مجرى التنفس وتلطيف الأغشية المخاطية.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

بفضل احتوائها على مادة العفص، تساعد أوراق الكستناء على:

علاج اضطرابات المعدة.

التخفيف من الإسهال.

دعم عملية الهضم وتعزيز صحة الأنسجة المخاطية.

تعزيز الدورة الدموية

تُعتبر أوراق الكستناء مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، إذ تعمل على:

تنشيط الدورة الدموية واللمفاوية.

تقليل الإحساس بثقل الساقين.

المساعدة في علاج البواسير والدوالي.

التخفيف من التورم (الوذمة) والسيلوليت.

العناية بالبشرة والجلد

يُستخدم منقوع أوراق الكستناء خارجيًا لتهدئة تهيج الجلد وتقليل الاحمرار.

يسرّع من التئام الجروح البسيطة.

غني بالفيتامينات (C، B، E) والمعادن مثل المغنيسيوم، الكالسيوم، والبوتاسيوم، مما يمنح البشرة صحة وحيوية.

تخفيف آلام المفاصل والظهر

تتميز أوراق الكستناء بخصائص مضادة للالتهابات تساعد على:

استرخاء العضلات.

تهدئة آلام الظهر والمفاصل.

التخفيف من أعراض الروماتيزم.

طرق الاستخدام

التسريب (Infusion): يُنقع 50 غرامًا من الأوراق في لتر ماء مغلي لمدة 10 دقائق، ويُشرب 3 أكواب يوميًا.

المغلي (Decoction): يُغلى 30 غرامًا من اللحاء مع لتر ماء بارد لمدة 10 دقائق، ثم يُترك 15 دقيقة، ويُشرب كوبان يوميًا.

الكمادات: يُستخدم المغلي لتبليل قطعة قماش وتطبيقها على الجلد المتهيج أو المصاب بالالتهابات.

خفض الكوليسترول

غني بالألياف التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع النافع (HDL).

يحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة مثل حمض الأوليك وحمض البالمتيوليك، ما يدعم صحة القلب والشرايين.

محاذير الاستعمال