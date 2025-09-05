الرياض - كتبت رنا صلاح - أيام وينطلق العام الدراسي الجديد، لجميع المراحل الدراسية، والذي يبدأ يوم السبت 20 سبتمبر 2025م، ويستعد الطلاب في المراحل المختلفة من الابتدائية والاعدادية والثانوية وكذلك الجامعية، للتركيز في المذاكرة والتحصيل، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي القادم، والتي تشمل بداية الفصل الدراسي الأول وامتحانات الترم الأول، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وكذلك امتحانات نهاية العام، ومواعيد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، كما أعلنت وزارة التعليم العالي الخطة السنوية للعام الجامعي، وإجازة نصف العام، أما امتحانات الترم الثاني، فتحددها كل كلية بحسب التعليم النوعي المقدم للطلاب، وبمناسبة اقتراب العام الدراسي 2026/2025م، فقد حصرنا 4 مشروبات طبيعية تقوي الذاكرة والتركيز وتفيد الدماغ، وموضوعات أخرى ذات صلة.

قبل بداية العام الدراسي الجديد .. أهم 4 مشروبات طبيعية تقوي الذاكرة والتركيز وتفيد الدماغ

هناك ارتباط قوي بين المشروبات التي يتناولها الإنسان وقدرته على التذكر والاحتفاظ بالمعلومات في ذاكرته لأطول فترة ممكنة، حيث تساعد العناصر المفيدة الموجودة في بعض المشروبات على تعزيز الروابط العصبية في الدماغ، ومساعدتها في إنشاء إشارات مع مختلف خلايا الجسم، ومن المشروبات التي تساعد على تقوية الذاكرة ما يلي:

الشاي الأخضر

هناك العديد من الفوائد الصحية للشاي الأخضر، من أبرزها تحسين الوظائف الإدراكية، وحماية خلايا الدماغ، لاحتوائه على مضادات الأكسدة، وكذلك الكافيين الذي يزيد من اليقظة والتركيز، ويمكن تناول الشاي الأخضر ساخنًا أو باردًا، ويمكن وضع بعض الإضافات عليه مثل العسل أو الليمون لتحسين الطعم.

القهوة السوداء

تعد القهوة السوداء من المشوربات التي تحسن المذاج، وتزيد اليقظة والتركيز، وتعزز الاداء الإدراكي، لأنها غنية بالكافيين، وللحصول على تلك النتائج يفضل تناولها بدون سكر أو حليب.

عصير التوت البري

لا يقتصر الأمر على المشروبات الساخنة، بل هناك عصائر طازجة، تحسن الذاكرة وتعزز الإدراك، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر، من أهمها عصير التوت البري، لاحتوائه على مادة الأنثوسيانين المفيدة للدماغ، ويمكن شربه طازجًا أو شرب عصير التوت البري الطبيعي أيضًا.

عصير الجزر

يعد عصير الجزر من أفضل العصائر التي تحسن صحة الدماغ وتقوي الرؤية، لاحتوائه على العديد من الفيتامينات المفيدة، ويمكن شربه طازجًا أو إضافته إلى العصائر الأخرى مثل البرتقال أو المانجو.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل رسمي، عن تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2026/2025م، والتي تشمل مواعيد بدء الدراسة ونهايتها، وأيام الإجازات الرسمية، ومواعيد الامتحانات، لجميع المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية، وجاءت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026م، على هذا النحو: