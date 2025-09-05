الرياض - كتبت رنا صلاح - إذا كنت تسعى لإنقاص وزنك، فيجب عليك تجنب بعض الأخطاء الشائعة، التي قامت بنشرها سيدة تدعى أمبيكا جين، التي خسرت 18 كيلوجرامًا من وزنها، تجربتها، مؤكدة على أهمية إجراء تعديلات بسيطة على النظام الغذائي

بعد فقدانها 18 كيلوجرامًا.. فتاة تقدم 3 نصائح ذهبية لخسارة الوزن

أوضحت أمبيكا جين أنها ارتكبت العديد من الأخطاء أثناء اتباعها أنظمة غذائية مختلفة، وكانت هذه الأخطاء سببًا في بطء نزول وزنها، ومن أبرزها:

كنت أمارس الرياضة مرتين في اليوم

وقالت أمبيكا: لقد التحقت بفصول التمارين الرياضية والزومبا، وذهبت إلى هناك مرتين في اليوم، فإن ممارسة التمارين الرياضية القلبية فقط تجعلك تفقد العضلات وتؤدي إلى ترهل الجلد، والإفراط في التمرين يجعل جسمك مؤلمًا ولا تحصل على وقت للتعافي، وسيظهر ذلك ببطء على وجهك وشعرك، لذلك نصحت: “قم بتقسيم تمارين القلب والقوة بنسبة 60:40 للحصول على أفضل النتائج”.

كنت أشرب عصائر الفاكهة كل يوم

أشارت أمبيكا جين إلى أن العصائر تفقد معظم الألياف أثناء التصفية، لذلك لا تبقيك ممتلئًا لفترة طويلة، مما قد يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أكثر من المطلوب، كما أن كوبًا واحدًا من العصير قد يحتوي على 3 إلى 5 فواكه مخلوطة، وبالتالي فإنك تشرب الكثير من السكر، مما يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم”، مضيفة، “تناول دائمًا فاكهة كاملة واحدة بحد أقصى اثنتين يوميًا”.

لقد تخطيت العشاء تمامًا

وتابعت أمبيكا أيضًا: “لقد تخطيت تناول العشاء، وبدلاً من الحصول على نتائج جيدة، أدى ذلك إلى مشاكل في المعدة مثل الغازات وارتجاع الحمض والإمساك، وسرعان ما بدأت أشعر بالضعف وفقدت شعري وتوهج وجهي أيضًا، وأقوم بتناول العشاء دائمًا بين الساعة 7 و8.30 مساءً، ويجب أن يكون خفيفًا وغنيًا بالبروتين”.