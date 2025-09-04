الرياض - كتبت رنا صلاح - لم تعد القهوة مجرد مشروب منبه يرافق بداية اليوم أو يساعد على تحسين التركيز، بل باتت محورًا لعدد من الدراسات التي تكشف عن فوائد جديدة مرتبطة بدورها في دعم عملية إنقاص الوزن وتعزيز حرق الدهون، خاصة عند دمجها مع بعض المكونات الطبيعية ذات التأثير المباشر على الأيض وصحة الجسم.

مكون سحري يضاف على القهوة هيخليك تخس 7 كيلو في أيام.. مش هتصدق النتيجة

أشارت تقارير حديثة إلى أن إضافة عصير الليمون الطازج إلى القهوة السوداء الخالية من السكر قد يمنح المشروب قيمة مضاعفة، حيث يجمع بين خصائص القهوة المنشطة للأيض وتأثير الليمون المعروف بقدرته على طرد السموم وتحفيز عملية الحرق.

وينصح بتناول هذا المزيج في الصباح الباكر على معدة فارغة للحصول على أفضل النتائج، إذ يساهم في رفع مستوى النشاط وتحسين الحالة المزاجية وزيادة معدل استهلاك السعرات الحرارية.

ولم يتوقف الاهتمام عند القهوة بالليمون فقط، بل ظهرت بدائل أخرى يمكنها أن تدعم عملية إنقاص الوزن، ومنها:

القهوة بالقرفة: حيث تحتوي القرفة على مضادات أكسدة قوية تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يقلل الشعور بالجوع ويعزز معدلات الأيض.

القهوة الخضراء: التي تمتاز بوجود حمض الكلوروجينيك، وهو مركب فعال يساهم في تسريع حرق الدهون، خصوصًا في مناطق البطن والأرداف.

نصائح الخبراء لفقدان الوزن بالقهوة

وشدد خبراء التغذية على أن تناول القهوة – مهما كانت الوصفة – لا يمكن أن يكون بديلًا عن النظام الغذائي المتوازن أو أسلوب الحياة الصحي، بل مجرد عامل مساعد. كما أوصوا بما يلي:

تجنب الإفراط في شرب القهوة والاكتفاء بالكميات الموصى بها يوميًا.

ضرورة الجمع بين هذه المشروبات ونظام غذائي متكامل ونشاط بدني منتظم لتحقيق نتائج ملموسة.

استشارة الطبيب قبل اعتماد أي وصفة جديدة، خاصة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشكلات في الجهاز الهضمي.

وبذلك تظل القهوة، بمختلف طرق تحضيرها، مشروبًا متعدد الفوائد يمكن أن يتجاوز دوره التقليدي، ليصبح وسيلة طبيعية داعمة لمسيرة فقدان الوزن وتحسين الصحة العامة عند استهلاكها باعتدال.