الرياض - كتبت رنا صلاح - النوم العميق يُعتبر حجر الأساس لصحة الجسم والعقل، لكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الأرق أو صعوبة النوم دون أن يدركوا السبب الحقيقي وراء ذلك. من أبرز هذه الأسباب تناول أنواع معينة من الفواكه قبل النوم، إذ تعمل بعض الفواكه على زيادة إفراز أحماض المعدة أو تهيج الأمعاء أو حتى زيادة الحاجة إلى التبول ليلًا، وكل ذلك ينعكس سلبًا على جودة النوم.

«الممنوع في المساء!».. فواكه لذيذة لكن خطيرة على نومك.. تجنّبها قبل ما تدخل السرير!

يشير خبراء التغذية إلى أن تجنب بعض الفواكه في فترة المساء خطوة ضرورية للحصول على نوم مريح ومتواصل طوال الليل. وفيما يلي نستعرض لكم أهم هذه الفواكه التي قد تعيق نومكم، مع البدائل الصحية التي يُفضل تناولها قبل النوم.

مثل: البرتقال، الليمون، الجريب فروت.

تتميز هذه الفواكه بغناها بفيتامين C، لكن حموضتها العالية تزيد من ارتجاع أحماض المعدة عند الاستلقاء.

النتيجة: شعور بالحموضة المزعجة واضطراب في النوم.

2. الفراولة والتوت

هذه الفواكه تحتوي على بذور صغيرة غنية بالألياف، لكنها قد تسبب تهيجًا للأمعاء خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي.

النتيجة: انتفاخ، شعور بعدم الراحة، وأرق في ساعات الليل.

3. الكيوي

على الرغم من أن الكيوي مصدر ممتاز لفيتامين C، إلا أن بذوره الصغيرة قد تسبب تهيجًا معويًا لبعض الأشخاص.

النتيجة: اضطراب في الهضم وصعوبة في الاستغراق بالنوم.

4. البطيخ والشمام

هذه الفواكه غنية جدًا بالمياه، ما يؤدي إلى زيادة إدرار البول.

النتيجة: الاستيقاظ عدة مرات أثناء الليل بسبب الحاجة المتكررة للتبول، وبالتالي انقطاع النوم.

5. جوز البقان

يُعد من الفواكه المجففة عالية السعرات الحرارية، إذ يحتوي 100 غرام منه على حوالي 739 سعرة حرارية.

تناوله في المساء قد يثقل المعدة ويؤدي إلى زيادة نشاط الجسم بدلًا من الاسترخاء.

النتيجة: أرق وعدم القدرة على النوم بعمق.

أفضل الفواكه التي تساعد على النوم

إذا كنتِ تبحثين عن وجبة خفيفة قبل النوم، فاختيار الفاكهة المناسبة يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا. ومن أبرزها:

الموز : غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يساعدان على استرخاء العضلات.

غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يساعدان على استرخاء العضلات. الكرز الحامض : من المصادر الطبيعية القليلة لمادة الميلاتونين التي تنظم النوم.

من المصادر الطبيعية القليلة لمادة الميلاتونين التي تنظم النوم. الأناناس : يساعد على رفع مستويات الميلاتونين في الجسم.

يساعد على رفع مستويات الميلاتونين في الجسم. العنب : يحتوي على نسبة جيدة من الميلاتونين، ما يجعله خيارًا مثاليًا في الليل.

يحتوي على نسبة جيدة من الميلاتونين، ما يجعله خيارًا مثاليًا في الليل. التفاح : غني بالألياف ويمنح شعورًا بالشبع، مما يقلل من الرغبة في الأكل ليلًا.

نصائح للحصول على نوم صحي