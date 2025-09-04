نساء السعودية بتدور عليه.. لو عايزة شعرك يحسدوكي عليه حضري بخاخ طبيعي من نواة البلح| المكونات وطريقة

الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل تزايد اهتمام السيدات بالوصفات الطبيعية بعيدًا عن المواد الكيميائية الضارة، انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وصفة مبتكرة لتحضير زيت لتكثيف الشعر من نواة البلح مع زيت الزيتون، ولاقت وصفة نواة البلح مع زيت الزيتون لتكثيف الشعر رواجًا واسعًا نظرًا لفوائدها في تغذية فروة الرأس ومنح الشعر قوة ولمعان طبيعية، وتقوم الوصفة على استخدام مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل.

كوب من نواة البلح

ملعقة صغيرة من حبة البركة

ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة

ملعقة صغيرة من الكسبرة الحصى

ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة

ملعقة صغيرة من الشاي

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

خطوات التحضير:

يوضع خليط نواة البلح مع الحبة السوداء، الحلبة، الكسبرة، القهوة، والشاي في وعاء ماء على النار.

يترك على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة حتى تخرج الزيوت والعناصر المغذية.

يصفى الخليط جيدًا باستخدام مصفاة أو قطعة قماش نظيفة.

يضاف إليه زيت الزيتون ويمزج جيدًا حتى تتكون خلطة متجانسة.

يحفظ الزيت في عبوة بخاخ نظيفة لتسهيل الاستخدام.

طريقة استخدام بخاخ زيت نواة البلح للشعر