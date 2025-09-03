الرياض - كتبت رنا صلاح - في دنيا الطب البديل والأعشاب الطبية، حيث تتلاقى وتتقابل الحكمة التقليدية مع الاكتشافات الجديدة والمتطورة، يبرز لنا دور النباتات الطبيعية في الحماية من الأمراض والعلاج منها، حتى بات جميع الناس يعرفها لأنها تعرف باسم “صيدلية الطبيعة” وفيما تتجه كل الأنظار إلى العديد من الأعشاب دائما بشهرة واسعة جدا مثل عشبة الجنسنغ وأيضا عشبة الجنكة بيلوبا لما تتسم به تلك العشبة من فوائد كثيرة جدا وموثقة، يختبئ في الركن بعيدا عن الأنظار نبات يعد بمثابة كنز يعد أقل شهرة وعلى الرغم من كل ذلك إلا أنه له أهمية كبيرة جدا: عشبة الجياوجولان، أو ما تسمى باسم الطب الصيني التقليدي الذي عرف قديما باسم “عشبة الخلود.

العشبة المعجزة.. نبات ينقي الدم ويزيل السموم من الجسم ويقلل من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويعزز

ولكن هنا في هذا التقرير بالتحديد أخص نوعًا معينًا من الأعشاب قد يكون غير معروف وأقل شهرة بكثير من تلك الأعشاب، ولكنه يحمل فوائد عظيمة أيضًا، وهي عشبة الجياوجولان، وتسمى عشبة الخلود.

هذه العشبة استطاعت أن تلفت الأنظار إليها بشكل غير طبيعي لقدرتها الفائقة على خفض نسب الكوليسترول الضار في الدم، بما يقلل من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويعزز طول العمر والاحتفاظ بصحة مثالية وتُزرع هذه العشبة تحديدًا في المناطق والغابات الجبلية بشرق آسيا، ولها عدة أسماء، لكن رسميًا تُعرف باسم جينوستيما بنتافيلوم.

ووفقا لصحيفة نيويورك بوست، فقد كانت ولا تزال هذه العشبة تستخدم منذ قرون في الطب الشعبي الصيني، ولكنها مؤخرًا شهدت شعبية كبيرة وأصبحت تتواجد بشكل أساسي في مشروبات مختلفة مثل شاي الأعشاب، كما يصنع منها العديد من المكملات الغذائية.

وجدير بالذكر أن هذه العشبة تحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة، مما يجعلها مثالية للوقاية من السرطانات بمختلف أنواعها، لذا اغتنموا هذه الفرصة الآن وانتظموا على تناولها للاستفادة من كل هذه المزايا.

