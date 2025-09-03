الرياض - كتبت رنا صلاح - فقدان الوزن هو هدف يسعى إليه الكثيرون، خاصة مع تزايد معدلات السمنة وتراكم الدهون في مناطق مثل البطن والأرداف، ورغم وجود أنظمة غذائية متعددة، إلا أن بعض الأنظمة البسيطة والطبيعية قد تكون أكثر فاعلية، خصوصا إذا كانت لا تعتمد على الحرمان الشديد أو المجاعة، ومن هذه الأنظمة ما يعتمد على التمر والحليب، وهو نظام غذائي أثبت فعاليته في خسارة الوزن خلال فترة قصيرة، دون التأثير على توازن الجسم الغذائي، في هذا المقال سنتعرف على تفاصيل هذا النظام وكيفية تطبيقه بشكل صحيح.

وداعا لدكاتره التخسيس.. طبيب يكشف عن نظام غذائي سحري مدته أسبوع يخفض 5 كيلو من الوزن بدون حاجة

يعتمد هذا النظام على تناول كميات محددة من التمر والحليب أو الزبادي في الوجبات الثلاث اليومية، كالتالي:

تناول خمس حبات من التمر مع كوب من الحليب في وجبة الإفطار.

تناول ثلاث حبات من التمر مع علبة زبادي في منتصف اليوم.

تناول ثلاث إلى خمس حبات من التمر مع الحليب أو الزبادي في وجبة العشاء.

ينصح بالالتزام بهذه الوجبات لمدة سبعة أيام متواصلة، هذا النظام يساعد على خسارة حوالي ٥ كيلوغرامات خلال أسبوع واحد فقط، ويفضل تجنب تناول أي أطعمة أخرى خارج هذا الجدول لضمان فعاليته

فوائد التمر والحليب في تقليل الوزن

يمتلك التمر والحليب فوائد متعددة تسهم في تقليل الوزن بطريقة صحية وآمنة، وأبرز هذه الفوائد:

التمر غني بالألياف التي تمنح شعورا بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام.

الحليب يحتوي على البروتينات والكالسيوم، مما يساعد في تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون.

هذا النظام يوفر العناصر الغذائية الأساسية دون التسبب في تراكم الدهون.

يساعد على التخلص من دهون البطن والأرداف بشكل تدريجي.

لا يسبب إرهاقا للجسم أو شعورا بالحرمان، مما يجعله مناسبا للأشخاص الذين يبحثون عن حلول سهلة وعملية.

استخدام التمر والحليب كنظام غذائي لفقدان الوزن لا يتطلب مجهودا كبيرا أو تكلفة مرتفعة، ويمكن اعتماده كنمط غذائي مؤقت لتنظيف الجسم وخسارة الدهون بشكل طبيعي وآمن