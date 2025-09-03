الرياض - كتبت رنا صلاح - الذاكرة الجيدة ليست مجرد قدرة عقلية فطرية، بل مهارة يمكن تعزيزها وتحسينها من خلال عادات يومية صحية، فمع تزايد ضغوط الحياة وتسارع وتيرة الأحداث والمعلومات، أصبح من الضروري إيجاد طرق فعالة للحفاظ على التركيز وتقوية الذاكرة، هذه القدرة الذهنية لا تساعدنا فقط في الدراسة أو العمل، بل تؤثر بشكل مباشر على جودة حياتنا وتفاعلاتنا اليومية، وفي هذا المقال، سنستعرض مجموعة من الخطوات والنصائح المدروسة التي ستحدث فارقا حقيقيا في أداء الذاكرة والنشاط الذهني.

ذاكرتك هتبقى حديد.. طريقة عبقرية لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز بنسبة 200%.. سهلة وهتغير حياتك

تلعب البيئة المحيطة دورا جوهريا في تعزيز التركيز وتقوية الذاكرة.

ينبغي اختيار مكان هادئ بعيد عن الضوضاء والمشتتات.

توفير إضاءة مريحة للعين تساعد على الاسترخاء أثناء القراءة أو العمل.

تخصيص مساحة منظمة يقلل من التوتر العقلي ويساعد الدماغ على الاحتفاظ بالمعلومات.

ينصح بأخذ استراحات قصيرة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة كل ساعة.

هذه الاستراحات تعيد تنشيط الدماغ وتمنع الإرهاق الذهني.

الراحة والنوم الجيد مفتاحا الأداء العقلي

النوم العميق عنصر أساسي في تقوية الذاكرة طويلة المدى.

ينصح بالنوم من 7 إلى 9 ساعات يوميًا للحفاظ على صحة الدماغ.

ممارسة تمارين الاسترخاء كالتأمل والتنفس العميق تخفف التوتر.

الهدوء النفسي يسهل عملية استيعاب المعلومات وربطها.

إضافة إلى ذلك، الامتناع عن الأجهزة الإلكترونية قبل النوم يحسن جودة النوم بشكل كبير.

نمط حياة صحي يعزز قوة الذاكرة