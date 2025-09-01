أرمى دواء السكر فى الزباله.. متوفرة بسعر التراب تخفض السكر التراكمي خلال دقائق بسيطة.. وتعتبر أقوى من إبرة

الرياض - كتبت رنا صلاح - رغم مذاقه شديد المرارة، يعد نبات الحنظل من أقدم الأعشاب التي استخدمها الطب التقليدي لعلاج أمراض مزمنة ومتنوعة، خاصة في بلدان آسيا والشرق الأوسط، وقد ظل هذا النبات لسنوات طويلة مهمشا في البحوث العلمية، حتى جاء اكتشاف حديث ليربط بين مركباته النشطة وفعالية مذهلة في خفض مستويات السكر في الدم، ويأتي هذا الاكتشاف في ظل الحاجة المتزايدة إلى حلول طبيعية تخفف من اعتماد مرضى السكري على العلاجات الكيميائية والأنسولين، مما يربط بين الطبيعة والدواء بشكل جديد وواعد.

في ضوء أبحاث علمية أجريت في الأكاديمية الصينية للعلوم، تبين أن مركبات معينة مستخرجة من نبات الحنظل، أبرزها كوكوربيتان تريتوربينويدس، تمتلك خصائص فعالة في تنظيم مستويات السكر في الدم.

تظهر هذه المركبات قدرة على تحسين استجابة خلايا الجسم للأنسولين، مما يساهم في نقل الجلوكوز إلى داخل الخلايا بكفاءة أعلى.

وقد أجريت هذه الاختبارات على خلايا بشرية وعلى فئران تجارب، وأثبتت النتائج أن التأثير يشبه ما يفعله الأنسولين في الجسم البشري.

كما أظهرت بعض المركبات المستخلصة قدرة على خفض مستويات الدهون، مما يجعلها علاجا مزدوجا للسكري والبدانة.

وتؤكد هذه النتائج أن العودة إلى الطبيعة يمكن أن تكون مدخلا لحلول أكثر أمانا وفعالية في مواجهة أمراض العصر.

نتائج واعدة وخطوات مستقبلية نحو علاج ثوري