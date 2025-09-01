الرياض - كتبت رنا صلاح - لا يقتصر مرض السكري على مجرد ارتفاع السكر في الدم، بل قد يظهر في صور أخرى يجب على الرجال الانتباه إليها. وفقًا للخبراء، فإن الكشف المبكر عن هذه العلامات يمكن أن يساعد في اتخاذ الإجراءات العلاجية والوقائية في الوقت المناسب.

لا تتجاهلها أبدًا.. ظهور هذه العلامة على جسمك يعني بأنك قريب من الإصابة بالسكري !!

في هذا الصدد، كشفت تقارير طبية نشرت حديثًا عن بعض الأعراض التي يعني ظهورها احتمالية الإصابة بمرض السكري بالفعل، ولهذا يجب على الشخص متابعة نفسه بشكل دقيق من أجل اكتشافها بصورة مبكرة.

إليك 5 أعراض يجب عليك الانتباه إليها، إذ قد تشير إلى وجود مرض السكري: