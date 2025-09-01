"منتشرة في مصر والسعودية" .. أوراق هذه الشجرة تحتوي علي كنز طبيعي يغفل عنه الكثير .. ما هي؟؟؟

الرياض - كتبت رنا صلاح - ورق التين كنز طبيعي غني بالفوائد الصحية فهو يساعدك في تنظيم السكر بالدم بفضل احتوائه على مركبات طبيعية تعزز من كفاءة عمل الأنسولين، كما يساهم بخفض نسبة الكوليسترول الضار ودعم صحة القلب إضافة إلى أن ورق التين غني بمضادات الأكسدة القوية القادرة على محاربة الجذور الحرة والمحافظة على نضارة البشرة جانب دوره بتحسين عملية الهضم وتهدئة المعدة، ويفضل قيمته الغذائية يستخدم منذ القدم كعلاج طبيعي يدعم المناعة ويمنح الجسم طاقة والحيوية بشكل آمن وطبيعي.

تحتوي أوراق التين على الفيتامينات منها فيتامين ب وفيتامين أ وكذلك الألياف الغذائية والفسفور والكالسيوم والحديد والمعادن كما جعل له قيمة كبيرة منها: