"العطارين عارفين مفعولها يساوي ذهب" … عشبة سحرية فى مطبخك تعالج الكولسترول وتحارب السرطان والحل

الرياض - كتبت رنا صلاح - الحميع يعرف الشعير ولكن لا يعرف أهميته الحقيقية وأسراره الخفيه ، حيث يعد الشعير من ضمن النباتات المفيدة لجسم الإنسان بالرغم من أن الشائع هو جعله طعام للحيوانات والطيور ولكنه مفيد لصحة البشر بصورة كبيرة، وخاصة إذا ما تم تخميره و سنتعرف في هذا المقال على طريقة تخميره وعلى فوائده.

يتمتع الشعير بالكثير من الفوائد وهي:

ألياف ذائبة وغير ذائبة.

يحتوي على مضادات أكسدة التي تحارب الشوارد الحرة مما يقي من السرطانات وخاصة سرطان القولون.

يخفض الكوليسترول.

منجم فيتامينات ومعادن ومن ضمن العناصر الغذائية التي يحتوي عليها فيتامين ب1 وب3 معدن المغنيسيوم والمنجنيز والفسفور والكالسيوم الحديد السيلينيوم الكروم.

يعالج الإمساك.

مفيد للكلى لأنه مدر للبول.

ينقي الجسم من السموم.

يعزز المناعة.

يقاوم الأمراض.

يخفض ضغط الدم مفيد للتخلص من الحصوات والأملاح.

يقلل اليورك أسد.

مفيد للنقرس.

مفيد في التخفيف من الاكتئاب لأنه يحتوي على التربتوفان.

يخفض الضغط.

ملئ بالكروميوم و يخفف السكر في الدم.

يخفض الوزن وخاصة البطن.

طرق تحضير الشعير

الطريقة المعتادة وهي الغلي.

طريقة التخمير وهي الأفضل وتكون بوضع كوب من الشعير مع ثلاث أكواب من الماء مع 6 ملاعق زبادي أو لبن ونخمرهم طوال الليل ونصفيه ونتناوله.

تناوله كحساء نقوم بطحن الشعير وغليه ويمكن إضافة المستكة أو الزعتر أو الليمون والبردقوش والنعناع عليه لتحسين المزاق و حتى أن بعض الدول تجعله طعام للجيوش.

الوقت الأفضل لتناوله بعد الأكل بساعتين أو بين الوجبات.

الأشخاص الذين عليهم التخفيف منه أو الابتعاد عنه

هناك بعض الأشخاص الذين يجب عليهم التخفيف من الشعير أو عدم تناوله وهم: