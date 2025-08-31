«أذكى من أينشتاين».. سر التمارين العقلية اللي هتحميك من الزهايمر وتخليك ما تنسى أي معلومة!

الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف باحثون وعلماء خلال الفترة الأخيرة عن مجموعة من التمارين العقلية البسيطة التي تساعد على تقوية الذاكرة، وتحافظ على صحة الدماغ، وتقلل من خطر الإصابة بالزهايمر أو الخرف المبكر.

1. تقنية فيبوناتشي

تعتمد على إنشاء سلسلة من الأرقام بحيث يكون كل رقم جديد هو مجموع الرقمين السابقين.

هذا التمرين ينشّط الدماغ ويحفّز التركيز المنطقي.

2. تقنية فيثاغورس

يقوم الشخص قبل النوم بمحاولة تذكر جميع المهام التي قام بها خلال اليوم.

يتم سرد الأحداث بشكل متتابع ومنظم مما يقوي الذاكرة قصيرة وطويلة المدى.

نصائح ذهبية لتقوية الذاكرة