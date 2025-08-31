الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر ثمرة الرمان من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية، لكن القليل يعرف أن قشر الرمان يمتلك فوائده السحرية أيضا يحتوي قشر الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة تفوق تلك الموجودة في البذور وكذلك في العديد من الفواكه الأخرى تشير الدراسات إلى أن إضافة قشر الرمان إلى النظام الغذائي يمكن أن يقدم فوائد مثيرة خاصة عند دمجه مع مصل اللبن مما يجعله غذاءً مفيدا لمرضى الكبد.

لن ترميه بعد اليوم.. فوائد مذهلة لقشر الرمان سر الشباب

يعتبر قشر الرمان بمثابة درع واق لجسم الإنسان يساعد في حماية الجسم من العديد من السموم التي قد تدخل إليه، وهو ما يجعله خيارا مثاليا لتعزيز الصحة العامة وتقوية المناعة.

الوقاية من الأمراض

للقشر أيضا دور بارز في الوقاية من بعض الأمراض الخطيرة تشير الأدلة إلى قدرته على حماية القلب وتقليل خطر الإصابة بالسرطان مما يجعله إضافة قيمة للنظام الغذائي اليومي.

فوائد قشر الرمان للشعر والجلد

يعتبر قشر الرمان مفيدا أيضا في مجالات العناية بالشعر والبشرة يستخدم في الترطيب ومحاربة تجاعيد الجلد يمكن تحضير مزيج من مسحوق قشر الرمان وزيت البذور لتطبيقه على البشرة، مما يمنع ظهور التجاعيد ويزود البشرة بالعناصر الغذائية اللازمة كما أن قشر الرمان يساهم في تحسين صحة الشعر وفروة الرأس، حيث يمكن استخدام مغلي منه كغسول طبيعي للشعر.

علاج الجهاز التنفسي بقشر الرمان وصحة الأسنان

يعتبر قشر الرمان أيضا مفيدا للأسنان فهو يستخدم في تنظيف الأسنان ومكافحة رائحة الفم الكريهة يمكن خلط مسحوق قشر الرمان مع الماء لصنع غسول يستخدم لتجنب رائحة الفم غير المستحبة وفي حالة التهاب الحلق يمكن أن تستخدم غرغرة من مسحوق قشر الرمان مع الماء الساخن كعلاج فعال.