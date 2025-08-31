الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد تراكم البلغم في الرئتين والحلق من أكثر الأعراض المزعجة التي تصاحب نزلات البرد والإنفلونزا، حيث يسبب ضيق التنفس والسعال المستمر والشعور بالاحتقان. ولأن الكثيرين يفضلون الاعتماد على الطرق الطبيعية بدلًا من الأدوية الكيميائية، فإن الأعشاب الطبية تُعتبر خيارًا فعالًا وآمنًا يساعد على إذابة البلغم وتوسيع الشعب الهوائية. وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز الأعشاب والوصفات المنزلية للتخلص من البلغم وتنظيف الرئتين بطرق طبيعية.

«طرد البلغم وتنظيف الرئتين».. اعرف أقوى الأعشاب الطبيعية والعادات اليومية اللي تريح صدرك وتحسن تنفسك!

1. الزنجبيل

يُعتبر الزنجبيل من أقوى الأعشاب الطاردة للبلغم.

يحتوي على مواد فعّالة تعمل كمضاد طبيعي للالتهابات، وتساعد على تهدئة الحلق وتخفيف الكحة.

طريقة الاستخدام: يُحضّر مشروب الزنجبيل الطازج ويُشرب من 2 إلى 3 مرات يوميًا للحصول على أفضل نتيجة.

2. الكركم

يحتوي على مادة “الكركمين” ذات الخصائص المضادة للالتهاب والفيروسات.

يساعد على إذابة البلغم وتهدئة الشعب الهوائية.

طريقة الاستخدام: تُضاف ملعقة صغيرة من الكركم إلى كوب ماء دافئ، ويُشرب مرتين يوميًا.

3. النعناع

النعناع من أشهر الأعشاب التي تُستخدم لعلاج الكحة وتوسيع الشعب الهوائية.

يمنح إحساسًا بالانتعاش ويعمل على ارتخاء العضلات في القصبة الهوائية.

طريقة الاستخدام: يمكن شرب شاي النعناع الساخن أو استنشاق بخاره لتخفيف الاحتقان.

4. الليمون والبرتقال

غنيان بفيتامين “سي” الذي يقوي جهاز المناعة ويُسرع من مقاومة نزلات البرد.

يساعد عصيرهما الدافئ على إذابة البلغم وتهدئة الحلق.

5. أوراق الجوافة

من أكثر الأعشاب الفعّالة في علاج الكحة ونزلات البرد.

تساعد على إذابة البلغم وتخفيف الاحتقان الصدري.

يمكن غلي أوراق الجوافة وتناولها كمشروب طبيعي.

كيف تتخلص من البلغم نهائيًا؟

بجانب الأعشاب الطبيعية، توجد بعض العادات الصحية التي تساهم في التخلص من البلغم بشكل أسرع:

شرب الكثير من السوائل الدافئة على مدار اليوم لترطيب الجسم وتسهيل إخراج البلغم.

الغرغرة بالماء الدافئ والملح مرتين يوميًا تساعد على تنظيف الحلق وتخفيف الالتهاب.

استنشاق البخار سواء العادي أو المضاف إليه قطرات من الزيوت الطبيعية مثل زيت النعناع أو الكافور.

الحفاظ على ترطيب الأغشية المخاطية لتقليل لزوجة البلغم وسهولة طرده.

هل يوجد جهاز لسحب البلغم؟

نعم، بجانب الطرق الطبيعية، يتوفر جهاز يُسمى يوويل E-A7:

مناسب للاستخدام مع الكبار والصغار.

يُستعمل في حالات الالتهابات الداخلية أو تراكم البلغم الشديد.

كما يُستخدم أحيانًا لسحب الصديد من الجروح أو في حالات الغيبوبة.

الأعشاب الطبيعية مثل الزنجبيل والكركم والنعناع وأوراق الجوافة تمثل خط الدفاع الأول ضد تراكم البلغم، فهي تعمل على إذابته وتهدئة الحلق وتوسيع الشعب الهوائية. ومع الالتزام بالعادات الصحية مثل شرب السوائل الدافئة واستنشاق البخار، يمكن التخلص من البلغم بشكل نهائي والحفاظ على رئة نظيفة وتنفس مريح.