الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر طريقة غسل الشعر مختلفة من شخص لآخر وفقًا لنوعه وملمسه، إذ تحدد هذه العوامل عدد مرات غسل الشعر بالماء في الأسبوع، وكشفت دراسة بريطانية حديثة أن البريطانيين يغسلون شعرهم في المتوسط كل يومين إلى ثلاثة أيام، لكن الخبراء يؤكدون أن هذا المعدل مرتفع جدًا، وقد يؤدي إلى ظهور القشرة وتساقط الشعر، وفقًا لما جاء في موقع “ديلي بوست”.

كم مرة يجب غسل الشعر في الأسبوع؟.. دارسة تكشف مفاجأة

ويختلف عدد مرات غسل الشعر في الأسبوع للمرأة والرجل وأصحاب القشرة كالتالي:

المرأة

يعتمد غسل الشعر عند النساء على نوع الشامبو، ونوع الشعر وفروة الرأس، وفي هذا الصدد، قال مختص نظافة الشعر عباس كناني، في موقع “كيمست كليك”: “يستطيع معظم الناس أن يمضوا يومين إلى ثلاثة أيام دون غسل شعرهم، ولكن إذا كانت فروة رأسك تفرز دهونًا زائدة، فقد تحتاج الغسيل كل يوم إلى يومين، والذين لديهم شعر خفيف أو أملس هم أكثر عرضة للشعر الدهني”.

وبالنسبة للشعر الرقيق والمستقيم فهو يفتقر إلى الملمس، مما يوفر للزيت تغطية خيوط الشعر، بينما شعر “الأفرو” فلابد من غسله بمعدل أقل، أي حوالي مرة إلى مرتين في الأسبوع، وذلك لأن الشعر الإفريقي أكثر عرضة للتلف من الجفاف، وبالتالي فإن الزيت ضروري للحفاظ على نعومة الشعر وتجعده.

الرجل

ووفقًا لما نصح به خبير موقع “كيمست كليك”، فإنه يجب على الرجال غسل الشعر مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع، وضرورة تجنب استخدام منتجات الشعر، التي قد تسد المسامات وتقلل من كمية الزيت المنتج، ويمكن أن يتسبب نقص الزيت في جفاف الشعر وتلفه، وأضاف خبير الشعر كناني: “غسل الشعر بالشامبو بشكل متكرر على الأرجح لا يساهم في الصلع.”

أصحاب القشرة

كما كشف عباس كناني أن غسل الشعر بشكل مفرط قد يؤدي إلى زيادة القشرة، وبالرغم من ذلك، فإن عدم الغسل قد يسبب حكة في فروة الرأس، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى زيادة قشرة الرأس، وقال كناني: “نصيحتي هي استخدام شامبو طبي مضاد للقشرة 2-3 مرات في الأسبوع وغسل شعرك بالماء 2-3 أيام في الأسبوع للتخلص من القشرة.”