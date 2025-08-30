الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الإمساك المزمن من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، مما يؤثر على حياتهم اليومية بشكل كبير، لكن توجد الكثير من الحلول الطبيعية التي قد تساعد في التخفيف من تلك المشكلة، من بينها تناول بعض أنواع الفواكه الغنية بالألياف، وذلك وفقًا لما ذكره أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية.

للتخلص من الإمساك.. فاكهة واحدة لها مفعول سحري

وفي هذا الصدد، أضاف “صلاح”، أن الموز مليء بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتعمل على تليين البراز، وبالتالي يسهل عملية الإخراج ويقلل من الشعور بعدم الراحة، إلى جانب ذلك، يحتوي الموز على الماء والفيتامينات والمعادن، التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

لماذا يكون الموز مفيدًا للإمساك؟

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك عدة أسباب تجعل الموز غذاءً مهماً في علاج الإمساك، وهي:

يحتوي الموز الناضج على نسبة جيدة من الألياف القابلة للذوبان، مثل البكتين، التي تمتص الماء وتشكل مادة هلامية داخل الأمعاء، مما يسهل حركة البراز، كما أن البوتاسيوم الموجود في الموز يساعد على تنظيم توازن السوائل في الجسم، مما قد يساهم في تحسين حركة الأمعاء.

متى لا يكون الموز مفيدًا للإمساك؟

أما عن أسباب تجنب الموز لمرضى الإمساك، فأشار “صلاح”، إلى أن الموز غير الناضج يحتوي على نسبة عالية من النشا المقاوم، وهو ما قد يزيد من الإمساك، مضيفًا: “لا تعتمد على الموز وحده كحل للإمساك، بل يجب أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن غني بالألياف من مصادر أخرى مثل الخضروات والحبوب الكاملة، ويجب شرب كمية كافية من الماء، فالماء يساعد على تليين البراز وتحسين حركة الأمعاء”.