"موجودة عند العطارين" ... عشبة سحرية في مطبخك تخفض الكولسترول وتحارب السرطان والحل الأمثل

الرياض - كتبت رنا صلاح - الكثير يعرف الشعير ولكن لا يعرف أهميته الحقيقية وأسراره الخفيه ، حيث يعد الشعير من ضمن النباتات المفيدة لجسم الإنسان بالرغم من أن الشائع هو جعله طعام للحيوانات والطيور ولكنه مفيد لصحة البشر بصورة كبيرة، وخاصة إذا ما تم تخميره و سنتعرف في هذا المقال على طريقة تخميره وعلى فوائده.

يتمتع الشعير بالكثير من الفوائد وهي:

  • ألياف ذائبة وغير ذائبة.
  • يحتوي على مضادات أكسدة التي تحارب الشوارد الحرة مما يقي من السرطانات وخاصة سرطان القولون.
  • يخفض الكوليسترول.
  • منجم فيتامينات ومعادن ومن ضمن العناصر الغذائية التي يحتوي عليها فيتامين ب1 وب3 معدن المغنيسيوم والمنجنيز والفسفور والكالسيوم الحديد السيلينيوم الكروم.
  • يعالج الإمساك.
  • مفيد للكلى لأنه مدر للبول.
  • ينقي الجسم من السموم.
  • يعزز المناعة.
  • يقاوم الأمراض.
  • يخفض ضغط الدم مفيد للتخلص من الحصوات والأملاح.
  • يقلل اليورك أسد.
  • مفيد للنقرس.
  • مفيد في التخفيف من الاكتئاب لأنه يحتوي على التربتوفان.
  • يخفض الضغط.
  • ملئ بالكروميوم و يخفف السكر في الدم.
  • يخفض الوزن وخاصة البطن.

طرق تحضير الشعير

  • الطريقة المعتادة وهي الغلي.
  • طريقة التخمير وهي الأفضل وتكون بوضع كوب من الشعير مع ثلاث أكواب من الماء مع 6 ملاعق زبادي أو لبن ونخمرهم طوال الليل ونصفيه ونتناوله.
  • تناوله كحساء نقوم بطحن الشعير وغليه ويمكن إضافة المستكة أو الزعتر أو الليمون والبردقوش والنعناع عليه لتحسين المزاق و حتى أن بعض الدول تجعله طعام للجيوش.
  • الوقت الأفضل لتناوله بعد الأكل بساعتين أو بين الوجبات.

الأشخاص الذين عليهم التخفيف منه أو الابتعاد عنه

هناك بعض الأشخاص الذين يجب عليهم التخفيف من الشعير أو عدم تناوله وهم:

مرضى السكري الذين يأخذون أنسولين لأن الشعير مع أدوية السكر يمكن أن يقلل السكر بصورة كبيرة ومضرة.

