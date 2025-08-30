الرياض - كتبت رنا صلاح - لا يقتصر الريحان على كونه إضافة لذيذة تعزز نكهات الطعام، بل يعد عشبة طبيعية غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب، وفيما يلي أهم مميزاته

موجودة عند العطار.. العشبة المعجزة لتقوية المناعة وتحمي من الأمراض المزمنة

استُخدم الريحان لآلاف السنين في المطبخ والطب التقليدي، حيث كان مكونًا أساسيًا للسلطات والوصفات الإيطالية، كما استُخدم في طقوس التحنيط في مصر القديمة، وتأتي أهميته اليوم من خصائصه الصحية المتنوعة، التي تجعل منه إضافة قيمة للنظام الغذائي اليومي.

الريحان مصدر غني بالعناصر الغذائية

أوضحت أخصائية التغذية المسجلة جيليان كلوبرتسون، لمؤسسة “كليفلاند كلينك”، أن أوراق الريحان خاصة المجففة، تحتوي على نسبة عالية من فيتامين “ك”، وتتميز بخصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، إضافة إلى تأثيرها الإيجابي على الصحة العقلية حسب النوع وطريقة الاستخدام.

كما أن الريحان الحلو والجنوفيسي والبنفسجي غني بمضادات الأكسدة، التي تساهم في حماية الخلايا من التلف وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الوقاية من السرطان ودعم الجهاز المناعي

تشير الدراسات إلى أن الريحان يمتلك خصائص قوية مضادة للسرطان، حيث تمنع بعض أنواعه نمو خلايا سرطان القولون البشرية، بينما تعزز مركباته مثل فيتامين “سي” والزنك والحديد وصحة الجهاز المناعي، مما يساعد مرضى السرطان على مواجهة المضاعفات بشكل أفضل.

تحسين صحة القلب وإدارة مستويات السكر

أظهرت الأبحاث أن الريحان يقلل من ارتفاع ضغط الدم ويحسن مستويات الكوليسترول، كما يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، وفقًا لمركز تكساس للعلوم الصحية في سان أنطونيو، وتتيح طرق متعددة لتناوله، سواء عبر أقراص مستخلص الريحان، أو بإضافة أوراقه الطازجة أو المجففة إلى الوجبات اليومية.

تحذيرات عند الاستخدام

على الرغم من فوائده الصحية، ينصح الخبراء بالحذر من الإفراط في تناول الريحان، خاصة عند تناوله مع بعض الأدوية، لأنه قد يزيد من سيولة الدم بشكل مفرط، أو يخفض مستويات السكر وضغط الدم بشكل زائد، ما قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوبة.