الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم الأعشاب الطبية هناك نباتات قد تبدو بسيطة لكنها تخفي وراءها فوائد عظيمة تفوق التوقعات، ومن أبرز هذه الأعشاب نبات الرجلة أو البقلة، الذي اعتاد كثيرون على اعتباره مجرد نبات موسمي لا قيمة له، بينما في الحقيقة يمثل كنزًا غذائيًا وصحيًا بفضل احتوائه على تركيبة فريدة من العناصر التي يحتاجها الجسم للحماية والتجديد، ولعل أكثر ما يميزه هو قدرته على تعزيز صحة الكبد وخفض مستويات الكولسترول الضار، إضافة إلى دوره الفعال في محاربة الدهون الثلاثية التي تهدد صحة القلب.

“العلاج الفعال للسعال والزكام في دقائق”… هذه العشبة الجبارة تجدد الكبد وتحارب الكولسترول والدهون الثلاثية

عند الحديث عن مكونات الرجلة، نجد أنها غنية بالأوميجا-3 التي تشتهر بقدرتها على تقليل الالتهابات ودعم صحة الدماغ، كما أنها تحسن من وظائف المفاصل وتقلل من آلامها، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ تحتوي الرجلة على حمض اللينولينيك المعروف بفعاليته في تقليل مخاطر أمراض القلب واضطرابات ضرباته.

مصدر قوي للفيتامينات والمعادن

الرجلة تعتبر أيضًا مخزنًا للفيتامينات المضادة للأكسدة مثل فيتامين أ، هـ، ج، وهذه العناصر ضرورية لحماية الجسم من الأمراض المزمنة وتأخير علامات التقدم في العمر، بالإضافة إلى ذلك فهي غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم لتقوية العظام، والحديد لتكوين الهيموجلوبين، والبوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم ويحافظ على توازن السوائل داخل الجسم.

الأضرار المحتملة لنبات الرجلة

ورغم هذه الفوائد المذهلة، إلا أن استهلاك الرجلة يجب أن يكون بحذر، فهي تحتوي على نسبة مرتفعة من حمض الأوكساليك الذي قد يزيد من احتمالية تكوّن حصوات الكلى، كما أن تناولها قد لا يكون آمنًا للحوامل لأنه قد يؤدي إلى بعض المضاعفات الخطيرة، لذلك ينصح الأطباء بتجنبها في تلك الحالات.