كل الدكاتره بدور عليها…عشبة نزلت من السماء لاستعادة الشباب مهما كان عمرك.. كوب واحد من هذا المشروب الرخيص

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الكبد من أهم أعضاء الجسم، فهو المسؤول الأول عن تنقية السموم وتنظيم التمثيل الغذائي، ولأن الحفاظ على صحة الكبد يعني الحفاظ على شباب الجسم وطاقته، فقد اتجه الباحثون إلى الطبيعة لاكتشاف أسرار الدعم الفعال لهذا العضو الحيوي، ومن بين الأعشاب التي لاقت شهرة واسعة في هذا المجال، برزت شجرة المورينجا كأحد الكنوز الطبيعية الغنية بالعناصر المفيدة، والتي يمكنها أن تساهم بشكل فعال في تحسين وظائف الكبد، وتجديد خلايا الجسم، وفي هذا المقال، نسلط الضوء على وصفة سحرية لشاي المورينجا، وفوائدها المتعددة التي تجعلها تستحق لقب العشبة التي تساوي مليون دولار.

تحضير شاي المورينجا لا يتطلب مكونات كثيرة أو أدوات معقدة، المكونات الأساسية تشمل:

كوب كبير من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة من مسحوق أوراق المورينجا.

ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي.

شرائح ليمون (اختيارية).

الطريقة:

ضعي مسحوق المورينجا في كوب التقديم.

صبي الماء المغلي فوق المسحوق مباشرة.

غطي الكوب واتركيه لمدة لا تقل عن خمس دقائق حتى تتفاعل المكونات.

أضيفي العسل وقلبي المزيج جيدا.

يمكنك إضافة شرائح الليمون حسب الرغبة.

اشربيه دافئا واستمتعي بنكهته وفوائده العظيمة.

فوائد المورينجا في دعم صحة الكبد والجسم بالكامل