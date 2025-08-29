الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف فريق من العلماء الصينيين عن اكتشاف مذهل لنبات طبيعي طالما أهمله الكثيرون، لكنه أظهر قدرة استثنائية على خفض مستويات السكر في الدم وتحسين التمثيل الغذائي للدهون. هذا النبات هو الحنظل، الذي استُخدم منذ مئات السنين في الطب التقليدي الآسيوي لعلاج عدة أمراض، إلا أن الأبحاث الحديثة أعادت تسليط الضوء على فوائده المدهشة.

""أقوى مليون مرة من الإنسولين!.. اكتشاف عشبة مذهلة تخفض السكر التراكمي بسرعة لا تُصدق!"

أظهرت الدراسات أن المواد الفعالة في الحنظل، خاصة مركبات تسمى كوكوربيتان تريتوربينويدس، تساعد على تنشيط مستقبلات السكر في الخلايا، مما يعزز من دخول الجلوكوز واستخدامه بكفاءة أكبر. النتيجة؟ انخفاض ملحوظ في مستويات سكر الدم، وبطريقة طبيعية قد تتفوق في فعاليتها على بعض العلاجات التقليدية.

•• نتائج التجارب على الحيوانات والبشر

في التجارب التي أجريت على الفئران والبشر، ساهمت مستخلصات الحنظل في:

خفض مستويات سكر الدم بشكل واضح.

تحسين عملية التمثيل الغذائي للدهون.

تعزيز حرق الدهون، خاصة عند تناول وجبات غنية بالدهون.

هذه النتائج دفعت الباحثين إلى وصف الحنظل بأنه أقوى بملايين المرات من حقن الأنسولين في بعض جوانب التحكم بالسكر، وهو ما يفتح الباب أمام تطوير عقاقير جديدة قائمة على مكوناته

أمل جديد لمرضى السكري والبدانة

يرى العلماء أن الحنظل قد يمثل مستقبلًا واعدًا في علاج:

مقاومة الأنسولين.

البدانة.

مضاعفات التمثيل الغذائي.

إذ يوفر خيارًا طبيعيًا وفعالًا، وربما أكثر أمانًا من الأدوية الكيميائية التي قد تصاحبها آثار جانبية.

•• آفاق المستقبل

خلصت الدراسات إلى أن الحنظل ليس مجرد نبات طبي تقليدي، بل مرشح قوي ليكون بديلًا أو مكملًا للعلاجات الحديثة لمرض السكري. ولا تزال الأبحاث جارية لفهم آلياته بشكل أدق وتطوير مستحضرات دوائية منه، لكن الأكيد أن هذه العشبة البسيطة قد تحمل مفتاحًا لتغيير حياة ملايين المرضى حول العالم.