الرياض - كتبت رنا صلاح - تلجأ كثير من النساء إلى صبغ الشعر لإضفاء مظهر جديد وجذاب، لكن الصبغات الكيميائية التقليدية غالباً ما تحتوي على مواد ضارة مثل الأمونيا والأكسجين، والتي قد تتسبب في تلف الشعر وجفافه وتساقطه مع مرور الوقت، لهذا نقدم لكِ وصفة طبيعية آمنة، تمنح شعرك لوناً رائعاً ولمعاناً صحياً، دون أي ضرر.

ارمي الصبغه في الشارع.. وصفة سحريه لصبغ الشعر بدون اكسجين أو صبغات كيميائية ضارة بمكونات طبيعية وبدون امونيا

3 ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء النقي.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم أو البابونج لتفتيح اللون.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو أو القهوة لتغميق اللون.

كوب من الماء الساخن.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند للترطيب.

طريقة التحضير

في وعاء نظيف، اخلطي مسحوق الحناء مع المكونات الأخرى حسب اللون المرغوب (الكركم للتفتيح، القهوة أو الكاكاو للتغميق).

أضيفي الماء الساخن تدريجياً حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

أضيفي زيت الزيتون أو جوز الهند وامزجي جيداً.

غطي الوعاء واتركي الخليط يرتاح لمدة 30 دقيقة لتتفاعل المكونات.

طريقة الاستخدام

وزعي المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف باستخدام فرشاة صبغ أو اليدين (مع ارتداء قفازات).

غطي الشعر بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة ساعتين على الأقل.

اشطفي الشعر جيداً بالماء الفاتر حتى يزول اللون الزائد، ثم جففيه برفق.

فوائد الوصفة

تمنح الشعر لوناً طبيعياً وجذاباً.

تغذي الشعر وتزيد من لمعانه بفضل الزيوت الطبيعية.

تخلو تماماً من المواد الكيميائية التي تسبب الضرر للشعر وفروة الرأس.

باستخدام هذه الوصفة السحرية، يمكنكِ الاستغناء عن الصبغات التجارية الضارة، والحصول على لون جميل وصحي بمكونات طبيعية موجودة في مطبخك، تحافظ على قوة ولمعان شعرك مع كل استخدام.