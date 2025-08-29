الرياض - كتبت رنا صلاح - أصبح لماء الديتوكس شعبية كبيرة بسبب فوائده الصحية العديدة، ووفقًا للخبراء، فإن مزج الماء مع الفواكه، الخضروات، وبعض الأعشاب أو التوابل لا يحسن مذاقه فقط، ولكنه يساعد أيضًا في تنظيم عملية الهضم، ومنح الجسم طاقة فورية، ودعم فقدان الوزن، في هذا المقال نستعرض 5 مشروبات صباحية من ماء الديتوكس سهلة التحضير التي يمكنك تناولها في الصباح للتخلص من السموم وإنقاص الوزن، وفقًا لموقع تايمز ناو.

4 مشروبات صباحية لإزالة السموم من الجسم وإنقاص الوزن

تساعد هذه المشروبات أيضًا على تعزيز عملية الأيض، مما يمنحك طاقة وحيوية طوال اليوم، حيث إن معظم مكوناتها طبيعية ومتوفرة بسهولة في أي مطبخ، مما يجعل تحضيرها بسيطًا وسريعًا، فهي وسيلة رائعة للحفاظ على ترطيب الجسم وتوفير توازن صحي.

ما هو ماء الديتوكس؟

يعد ماء الديتوكس هو ماء طبيعي مضاف إليه العديد من المكونات الصحية والطبيعية التي تعمل على تنشيط عملية الأيض وحرق الدهون وتسهيل الهضم، ودعم فقدان الوزن، وتساعد مكونات مثل الليمون والخيار والأعشاب على ترطيب الجسم وطرد السموم، وأشار الخبراء إنها طريقة سهلة لجعل مياه الشرب أكثر متعة والاستفادة من الخصائص الغذائية للمكونات المضافة.

أنواع مياه الديتوكس

ماء الكمون

يعتبر ماء الكمون هو من أفضل الطرق التي تساعد على تنقية الجسم من السموم في الصباح، وذلك من خلال غلي ملعقة صغيرة من الكمون في كوب من الماء وتناوله على معدة فارغة، فهو يعزز عملية الأيض ويسرع فقدان الوزن.

كما يوصي الخبراء بإضافة قليل من عصير الليمون إليه، فهو يساعد على تنظيم عملية الهضم، كما يزيد هذا الماء من نشاط الإنزيمات الهضمية، وبالتالي يسرع عملية الهضم، علاوة على أنه يحفز إفراز العصارة الصفراوية من الكبد، وبالتالي يساهم في هضم الدهون وبعض العناصر الغذائية في الأمعاء.

القرفة

يعد ماء القرفة هو من أكثر الطرق التي تدعم عملية إزالة السموم، وتنظيم سكر الدم، وتحسين الهضم، وكذلك تسريع فقدان الوزن، ويساعد ماء القرفة على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام ومساعدتك على الشعور بالشبع لفترة طويلة، وبحسب دراسة نُشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية، فإن تناول مكملات القرفة قد يقلل من وزن الجسم.

ووفقًا لما ذكره الخبراء، فإن القرفة الغنية بمضادات الأكسدة وخصائصها المضادة للالتهابات، تساعد على تقوية جهاز المناعة وتحسين الصحة العامة، وبالنسبة للنساء، فقد يساهم ماء القرفة في تنظيم دورتهن الشهرية، حيث يوازن هذا التوابل الهرمونات ويعزز تدفق الدم إلى الرحم، ويساعد شرب ماء القرفة على تنظيم دورتكِ الشهرية وتقليل آلامها.

الحلبة

يعد شرب ماء الحلبة على معدة فارغة في الصباح من أفضل الطرق لفقدان الوزن، إذ يساعد على تقليل الشهية، وإضافة المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي.

وبحسب الخبراء، فإن شرب ماء الحلبة بانتظام يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، إذ يساهم في تقليل تراكم الدهون، وزيادة معدل الأيض، وتقليل الشهية، كما أنه يقلل من الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية والشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من فرص الإفراط في الأكل.

الليمون والعسل

يعد مشروب الليمون بالعسل من أفضل مشروبات الديتوكس، حيث يساعد الليمون على تحسين الهضم وإزالة السموم، بينما يمنح النعناع نكهة منعشة ويخفف من الانتفاخ ويقلل الشهية، أما العسل عند مزجه مع الليمون، فيساعد في التخلص من حب الشباب، بالإضافة إلى طرد السموم من الجسم، كما يعتبر هذا المشروب رائعًا للعناية بصحة القلب، إذ يحافظ الليمون على مستويات الكوليسترول وضغط الدم منخفضة.