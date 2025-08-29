«ضاع عمرنا واحنا مش عارفين»..عشبة سحرية بنكهة تجدها فـي كل بيت.. تعالجك من الغازات والامساك والقولون

الرياض - كتبت رنا صلاح - قد تندهش إذا عرفت أن هناك عشبة طبيعية متوفرة في الكثير من البيوت لكنها ما زالت مجهولة عند كثير من الناس، ورغم بساطتها إلا أن لها تأثيرا مذهلا على الصحة والجمال، بل إن البعض يعتبرها الحل الأمثل لمشكلات شائعة مثل الإمساك، الغازات واضطرابات القولون إضافة إلى دورها الفعال في تقوية الشعر وعلاج مشاكله المختلفة، هذه العشبة هي عشبة الزاز التي انتشر استخدامها منذ العصور القديمة في بلاد المغرب العربي وما زالت تحظى بمكانة مميزة حتى اليوم.

تتميز عشبة الزاز بقدرتها على معالجة مشكلات الشعر من تساقط وتقصف، كما تمنحه لمعانا ونعومة طبيعية تساعد في زيادة كثافته وطوله، إلى جانب ذلك، استخدمت لعلاج بعض الأمراض الجلدية مثل الالتهابات والأكزيما، كما أنها تعرف في بعض الدول العربية بأسماء مختلفة، ففي المغرب تسمى الزاز بينما في السعودية تعرف باسم السنامكي.

طريقة استخدام عشبة الزاز للشعر

للاستفادة من هذه العشبة يمكن إعداد عجينة بسيطة من خلال مزج ملعقتين من الزيت المفضل مع ملعقتين من الماء الساخن وإضافة ملعقتين من مسحوق الزاز، ثم يترك الخليط نصف ساعة حتى يتخمر وبعدها يوزع على الشعر من الجذور حتى الأطراف ويترك لمدة ساعة أو ساعتين قبل غسله جيدا، ويمكن استخدام زيوت مثل اللوز أو الزيتون أو الأرجان حسب الرغبة.

استخدام آخر لعشبة الزاز

هناك طريقة إضافية للاستفادة من الزاز عبر وضع ملعقتين منه مع كوب من الخل وتسخينه على نار هادئة لمدة نصف ساعة، وبعد التصفية يمكن إضافة قليل من الزيت المفضل ثم يطبق على الشعر لمدة ساعة قبل غسله، هذه الوصفة تمنح الشعر مظهرا صحيا ولمسة جمالية طبيعية.