الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم التغذية والأنظمة الصحية دائمًا في موضة جديدة، لكن القليل منها يثبت فعاليته. أحد أبرز هذه الصيحات هو زيت MCT الذي أصبح حديث خبراء التغذية ومحترفي الرياضة، خصوصًا لمتّبعي الكيتو دايت. فما سر هذا الزيت؟ وهل يستحق أن تضيفه إلى نظامك الغذائي؟

«خلي بالك من الفرق!».. زيت MCT مش مجرد بديل لزيت جوز الهند.. اعرف إزاي بيساعدك على حرق الدهون وزيادة التركيز

MCT هي اختصار لـ Medium Chain Triglycerides أو “الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة”.

تتكون من أحماض دهنية أقصر من الدهون العادية، مما يجعلها سريعة الهضم والامتصاص.

يستخدمها الجسم مباشرة كطاقة بدلًا من تخزينها في الخلايا الدهنية.

بمعنى آخر: زيت MCT = طاقة سريعة + هضم أسهل.

الفرق بين زيت MCT وزيت جوز الهند

زيت جوز الهند يحتوي طبيعيًا على حوالي 60–65% من MCTs.

زيت MCT هو مستخلص نقي ومركز بنسبة 100%، وغالبًا يركز على نوعين أساسيين هما:

حمض الكابريليك (C8).

حمض الكابريك (C10).

الفارق العملي: زيت جوز الهند متعدد الاستخدامات، أما زيت MCT فهو “الجرعة المكثفة” من الطاقة.

الفوائد الصحية لزيت MCT

1- يساعد في فقدان الوزن أو الحفاظ عليه

يعزز حرق الدهون ورفع معدل الأيض.

يمنح شعورًا أطول بالشبع، مما يقلل الرغبة في الأكل.

مناسب جدًا للكيتو والأنظمة منخفضة الكربوهيدرات.

لكن: لا تتوقع أنه وحده يذيب الدهون بدون نظام غذائي متوازن.

2- يعزز صحة القلب

بعض الدراسات تشير إلى أنه يقلل من الكوليسترول الضار (LDL).

قد يساهم في الوقاية من متلازمة التمثيل الغذائي وأمراض القلب.

3- يرفع الطاقة ويحسن الأداء الذهني

يتحول بسرعة إلى “وقود” للجسم.

يمنح نشاطًا بدنيًا وتركيزًا ذهنيًا أفضل.

أبحاث أولية وجدت فائدة محتملة في دعم الذاكرة وتقليل أعراض الزهايمر.

4- مضاد للبكتيريا والفطريات

يمتلك خصائص طبيعية مضادة للميكروبات.

قد يساعد في تحسين صحة الأمعاء والتقليل من التهاباتها.

كيف تستخدم زيت MCT في حياتك اليومية؟

إضافته إلى القهوة الصباحية (الشهيرة باسم Bulletproof Coffee).

مزجه مع العصائر أو الشيك لتعزيز الطاقة بعد التمرين.

استخدامه في السلطات أو كإضافة للأطعمة الباردة (لا يُفضل الطهي بدرجات حرارة عالية به).

يوجد أيضًا على شكل مسحوق يمكن مزجه بسهولة مع المشروبات.

الآثار الجانبية

آمن بشكل عام، لكن الإفراط قد يسبب اضطرابات هضمية مثل الغثيان أو الإسهال.

الأفضل البدء بجرعة صغيرة (ملعقة صغيرة يوميًا) وزيادتها تدريجيًا.

مرضى القلب أو من لديهم مشكلات في الكبد يجب أن يستشيروا الطبيب أولًا.

هل يناسب الأطفال؟

قد يُستخدم تحت إشراف طبي فقط في حالات خاصة مثل:

التليف الكيسي أو مشاكل سوء الامتصاص.

الصرع المقاوم للعلاج (ضمن الكيتو).

النقص الحاد في الوزن.

هل يساعد زيت MCT في بناء العضلات؟

يساعد على رفع الطاقة، لكنه ليس بديلًا للبروتين أو المكملات.

هل يمكن استخدامه يوميًا؟

نعم، لكن بجرعات معتدلة (ملعقة إلى ملعقتين يوميًا).

هل يناسب النباتيين؟

تمامًا، لأنه غالبًا يُستخلص من زيت جوز الهند أو زيت النخيل.

زيت MCT ليس مجرد موضة، بل منتج صحي مدعوم بالأبحاث، يوفّر طاقة سريعة، يدعم الوزن، ويعزز صحة الدماغ. ومع ذلك، يجب اعتباره جزءًا من أسلوب حياة صحي وليس علاجًا سحريًا.

جربه بكميات صغيرة، وراقب كيف يتفاعل جسمك معه.